Miércoles 6: Básquetbol. 21.30 hs. Tokio-Siglo XXI y CAPRI-Tirica, terceros juegos semifinales del Pre Federal, en Tokio y CAPRI. Sábado 9: Fútbol. 17.00 hs. Jorge Gibson Brown vs Mandiyú de Garuhapé, por el Regional Federal Amateur. Domingo 10: Fútbol. 17.00 hs. Rosamonte vs La Picada; Guaraní vs Central Iguazú; Atlético Posadas vs River Villa Bonita; Candelaria-Timbó y El Brete vs Atlético Oberá, por la última fecha de la primera ronda del Regional Federal Amateur.