Semana del 8 al 14 de abril

Martes 9: Fútbol. 16.30 hs. Santa Ana vs Corpus y Garupá FC vs La Picada, por la 2° fecha del Apertura de la Liga Posadeña. Miércoles 10: Básquetbol. 21.30 hs. Atlético Tostado vs Tokio, por la Liga Federal, en Tostado, Santa Fe. Jueves 11: Básquetbol. 20.00 hs. Peñarol vs OTC, por la Liga Nacional, en Mar del Plata. Sábado 13: Fútbol. 17.00 hs. Crucero del Norte vs Sarmiento de La Banda, por la 4° fecha del Federal A, en el «Andrés Guacurarí». Sábado 13: Básquetbol. 21.00 hs. Argentino de Junín vs OTC, por la Liga Nacional, en Junín (Buenos Aires). Domingo 14: Fútbol. 16.30 hs. se juega la 3° fecha del Provincial de la FeMiFu.