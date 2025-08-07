Semana del 4 al 10 de agosto

Lunes 4: Básquetbol. 20.30 hs. Luz y Fuerza-Itapúa y Brown-Villa Urquiza, por la 1° fecha del Apertura posadeño, en el colegio «Inmaculada Concepción».
Miércoles 6: Fútbol. 16.00 hs. Posadas vs Oberá, por la 5° fecha de la Copa País, en Guaraní Antonio Franco.
Miércoles 6: Básquetbol. 20.30 hs. CAPRI-Tokio; Mitre-El Coatí y Tirica-Nazareno, por la liga Provincial femenina.
Viernes 8: Automovilismo. 20.00 hs. Largada del Rally de Puerto Rico, por el Misionero de Rally.
Viernes 8: Karting. 12.00 hs. inicio de pruebas del Misionero en el kartódromo de Posadas.
Sábado 9: Fútbol. 15.30 hs. Huracán-Guaraní, primera final del Apertura posadeño, en Villa Sarita.
Sábado 9: Fútbol. 15.30 hs. Crucero-Gimnasia de C. del Uruguay, por el Federal A, en el «Andrés Guacurarí».
Sábado 9: Fútbol. 16.00 hs. Brown-Tuyutí, por el Provincial de la FeMiFu, en Villa Urquiza,
Domingo 10: Fútbol. 15.30 hs. Bartolomé Mitre-Sportivo Las Parejas, por el Federal A, en Rocamora.
Domingo 10: Fútbol. 15.30 hs. Guaraní-Olimpia, por el Provincial de la FeMiFu, en Villa Srita.
Comentarios recientes