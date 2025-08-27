Mitre se aseguró la permanencia en el Federal A

Mitre venía de dos derrotas seguidas en el torneo Federal A, pero en casa aprovechó su eficacia, goleó 4-1 a Ben Hur de Rafaela y aseguró su primer gran objetivo de la temporada: mantener la categoría. Además, el equipo de Rocamora se acomodó en la parte alta de la zona B de la Reválida y sueña con la clasificación.
El dueño de casa arrancó bien, con la pelota en los pies y con el mando del fútbol en Rocamora. En una de las primeras llegadas de peligro, el Auriazul rompió el cero. Tras un centro cruzado, Emanuel Mercado la mandó al fondo de la red para el 1-0.
En la siguiente, Leo Morales buscó ponerla contra un palo y el arquero Matías Astrada se estiró para ahogarle el grito al mediocampista de Mitre.
A los 17’, Ignacio Valsangiácomo recibió una falta en el área y Guillermo Bachke se hizo cargo de la falta. El arquero le pegó rasante y aumentó la ventaja.
Pero los dirigidos por Migue ‘Pico’ Salinas no aflojaron. Mitre apretó el acelerador y por la derecha encontró el tercero. Sarza, Esquivel se juntaron y Melgarejo anticipó a Astrada para el 3-0 en apenas 24 minutos.
El Auriazul bajó el ritmo, pero Ben Hur no tuvo ideas para llegar con peligro, hasta que la fortuna estuvo a su favor.
Sebastián Jiménez encaró y remató, el rebote le quedó a Enzo Fernández, quien fusiló a Bachke para el descuento.
El inicio del complemento llegó con polémica. Fernández metía el segundo, pero lo anularon por posición adelantada, lo que provocó el enojo de los de Rafaela.
Ben Hur se plantó mejor y gracias al manejo de Jiménez fue más incisivo que los misioneros, que descansaron en la ventaja.
Mitre sufrió por no tener la pelota y el desgaste se sintió en los minutos finales, en los que los santafesinos estuvieron más precisos y más cerca del arco rival.
Encima, sobre el final y después de haber jugado apenas un par de minutos, Joaquín Molina se fue expulsado en la visita por haber insultado al árbitros.
Ya con Ben Hur jugado en ataque, Weyreuter encaró y definió, Astrada tapó y en el rebote apareció Valsangiácomo para cerrar la goleada 4-1.
Mitre hizo valer su gran inicio y cortó su mala racha de dos derrotas consecutivas y mantuvo la categoría.
Si los de Rocamora terminan entre los primeros cinco lugares del grupo avanzarán a la etapa de los mano a mano. Por el momento, Mitre está 4° y el fin de semana visitará a Boca Unidos, líder del grupo y que todavía pelea por mantener la categoría.
Luego, el Auriazul recibirá a El Linqueño en la fecha 8 y finalizará la Reválida ante Sarmiento en Resistencia.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes