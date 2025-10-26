CAPRI festejó bajo el diluvio y aseguró la permanencia

CAPRI está de festejo. Si bien el objetivo a principios de la temporada en el torneo Regional del NEA zona Campeonato era otro, el Azzurro debió jugar la Reclasificación, pero bajo una intensa lluvia festejó la permanencia en la máxima categoría del rugby en esta parte del país.
Los de Villa Cabello dieron vuelta su partido ante Tacurú en el duelo de misioneros, correspondiente a la 1° fecha de la Reclasificación, y como ya le habían ganado a Aguará en el adelantado de la 3° fecha, se aseguraron que jugarán en la A el próximo año.
El inicio de la jornada no fue el esperado. La lluvia tuvo un papel preponderante para ambos en el oeste posadeño, pero la visita logró imponerse y se fue al descanso arriba por 7-5.
En la segunda etapa, CAPRI sacó a relucir lo mejor de su repertorio y le hizo sentir a Tacurú el roce que tuvo a lo largo del año en la zona Campeonato.
El Azzurro no le dio chances a los de Miguel Lanús y logró revertir el marcador adverso para festejar el 22-7, que le permitió asegurarse la permanencia.
Más allá de lo que suceda el próximo fin de semana, cuando visite a Caza y Pesca en Formosa, CAPRI sabe que jugará sin la presión de tener que ganar o ganar.
Mantiene la ilusión
Tacurú llegó a la Reclasificación como campeón de la zona Ascenso y tenía un duro debut ante CAPRI.
La Hormiga no pudo mantener el juego que lo llevó a pelear por el ascenso, pero de todas maneras todavía depende de sí mismo para pelear por subir de categoría.
Si bien el traspié en el debut del cuadrangular no era lo esperado, la Hormiga mantiene sus posibilidades si es que gana los dos encuentros que le restan en la Reclasificación.
El próximo fin de semana, Tacurú viajará a Formosa para medirse con Aguará y ese será un mano a mano clave.
De ganar, los posadeños tendrán la chance de pelear por el ascenso en la última fecha, cuando reciban en su cancha de Miguel Lanús a Caza y Pesca, rival al que derrotó en la final del Ascenso.
En el otro encuentro de la jornada, Aguará fue mucho para Caza y Pesca y se quedó con el duelo de equipos formoseños por 30-7.
Más allá de que Aguará pueda sumar dos puntos bonus en sus siguientes presentaciones e igualar hipotéticamente en puntos con Tacurú (si los posadeños los derrotan y ganan en la última fecha), la igualdad se definirá por el encuentro entre sí y ahí recae la importancia del encuentro del fin de semana que viene en Formosa.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes