Vuelta a Misiones con podios y clasificación

Lunes 22: Fútbol. 17.00 hs. Colectiveros vs Sporting, por el torneo posadeño, en Crucero del Norte. Lunes 22: Básquetbol. 19.30 hs. Bartolomé Mitre Azul vs Tokio Rojo y Bartolomé Mitre Amarillo vs Tokio Amarillo, por el torneo de la APBB, en Mitre. Martes 23: Fútbol. 16.30 hs. Andrés Guacurarí vs Ágil; Jorge Gibson Brown vs Crucero del Norte; Huracán vs Atlético Posadas y Bartolomé Mitre vs Luz y Fuerza, por el torneo «Alberto Acuña» de la Liga Posadeña. Miércoles 24: Fútbol. 17.00 hs. Sporting vs Olimpia de Oberá, por el Regional Federal Amateur, en Santo Pipó. Miércoles 24: Fútbol. 21.15 hs. Guaraní Antonio Franco vs Bartolomé Mitre, por la 2° fecha del Regional Federal Amateur, en Villa Sarita. Jueves 25: Fútbol. 16.30 hs. Colectiveros vs Deportivo Corpus y Bartolomé Mitre vs Andrés Guacurarí, por el torneo «Alberto Acuña» de la Liga Posadeña.