Tres misioneros con una ilusión mundial

El tiempo pasa un poco más lento para Alina Espíndola (17), Geraldine Gorosito (17) y Lautaro D’Amico (14). Y es que los tres no ven la hora de que llegue el día. ¿Qué día? El del debut en el Mundial Juvenil de taekwondo ITF que se desarrollará del 7 al 11 de octubre en Croacia.
El trío integra la Selección Argentina y representará a la tierra colorada en la cita que tendrá lugar en Porec, una localidad de 20 mil habitantes emplazada sobre el mar Adriático, donde se medirá ante los mejores del planeta.
Pisar ese colchón significará un sueño cumplido para los tres después de un largo camino, que incluyó numerosos selectivos junto al equipo nacional en Buenos Aires, además de una importante campaña para reunir los fondos necesarios para el viaje al Viejo Continente.
“Queremos llevar a la provincia y al país a lo más alto del mundo, nos preparamos para eso”, sintetizaron Alina, Geraldine y Lautaro en diálogo con El Deportivo, mientras preparan las valijas para afrontar una experiencia inolvidable en el noroeste croata.
Para Espíndola, será la primera vez en la máxima cita, por lo que las sensaciones en la previa son varias. “Si bien participé el año pasado de la Copa del Mundo en Mar del Plata, esto es algo diferente. El objetivo es poder disfrutarlo, va a ser mi primera experiencia mundialista, así que estoy lista para luchar con toda la pasión”, aseguró Alina, que competirá en la categoría Juvenil tanto en lucha como en salto.
La juvenil es cinturón negro, 1° Dan, y entrena de la mano de Diego Espíndola, quien además es su padre. La cuenta regresiva ya está en marcha. “Hay muchos nervios, es cierto, pero súper contenta y concentrada de representar a mi provincia y mi país. Mi sueño siempre fue clasificarme a un Mundial y ahora se me dio, así que estar allá va a ser, sin dudas, un sueño cumplido”, sintetizó Alina.
Espíndola compartirá categoría con Geraldine Gorosito, 3° Dan e integrante del Instituto Zalesak. La dupla femenina no solo compartirá divisional, sino también su segundo viaje a Europa en lo que va del año, ya que ambas dijeron presente meses atrás en un campus de entrenamiento en Italia.
“Obviamente la meta es salir primera, es lo que todas queremos, pero participar, estar en un Mundial, ya es un montón. No es fácil llegar hasta acá”, subrayó Geraldine, quien afrontará su segunda cita mundialista: en 2023 dijo presente en Finlandia, donde fue bronce en formas.
Más allá de esa medalla, aquella presentación le dejó una deuda pendiente. “También competí en lucha, pero perdí en primera ronda. Desde entonces comencé a enfocarme en lucha y me esforcé mucho para mejorar”, explicó Geraldine, quien agregó que el sueño es “escuchar el himno argentino y, para eso, tengo que salir primera, no será sencillo, pero sé que puedo lograrlo”, sonrió.
Para Gorosito, este será su último Mundial en Juveniles. Y es que, por la edad, la próxima meta será en Mayores. “Es mi último Mundial como juvenil, así que voy a disfrutarlo. Después vendrá el momento de prepararse para el futuro”, finalizó.
Las chicas no viajarán solas. Estarán acompañadas por Lautaro D’Amico, quien al igual que Alina es entrenado por Diego Espíndola. El 1° Dan competirá en lucha y saltos, en lo que también será su primera cita planetaria.
“Tuve la experiencia de la Copa del Mundo del año pasado en Mar del Plata, pero no es lo mismo. Tengo mucha ansiedad de poder salir al estadio, no tantos nervios. Quizás los nervios aparezcan a la hora de competir. La idea es disfrutar de esta experiencia”, analizó Lauti, quien viaja a Croacia con el mismo sueño que las chicas: “quiero ir al Mundial a dejarlo todo y no regalar nada, ni un centímetro, y llegar a lo máximo posible; el sueño es ser campeón del mundo”.
Fuente: Primera Edición.
