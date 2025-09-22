Itaembé Guazú vibró con el Provincial

Se desarrolló días atrás una nueva edición del torneo Provincial organizado por el Dojo Kai Zen Do, que contó nuevamente con fiscalización de la Federación Misionera de Karate Do (FMK) y la participación de más de un centenar de competidores de toda la provincia y la región.
Esta vez, la cita tuvo como escenario el Polideportivo Municipal de Itaembé Guazú, emplazado sobre Las Calandrias y Las Azaleas del populoso barrio del sur capitalino, con la presencia de un importante número de espectadores.
Bajo la dirección del sensei Atilio Acosta (6° Dan JKA), la competencia se dividió en varias categorías, tanto por modalidad como por edades. Y fue allí donde la apuesta pasó principalmente por el semillero del karate de la tierra colorada.
En ese contexto, Jacqueline Zayas (Itaya) se llevó el oro escoltada por Giuliana Hollenika (Acosta Dojo) y María Zado (Zen), en kumite (lucha) femenino 12-13 años; mientras que Isabela Figueroa (Itaya) dominó el podio en 15-16 años, seguida por Natalia Zado (Zen) y Victoria Pérsico (Itaya). Siempre en la rama femenina, en Mayores, Belén Álvarez Madiona se llevó la victoria por delante de Gimena Mazo y Fabiana Quiroz, todas representantes del Acosta Dojo.
En cuanto a kumite rama masculina, en 12-13 años la victoria fue para Joaquín Brito (Aragón), escoltado por Dante Borgo (Aragón) y Bruno Zalazar (Funakoshi); mientras que en 14-15 años ganó Benjamín Tschirsch (CAPRI), acompañado en el podio por Alexis Fretes (Aragón) y Francisco Lucero (Zen).
Respecto a la categoría 16-17 años, Bautista Giménez es llevó el oro por delante de Santiago Segovia Mattos y Benjamín Meza, todos del Funakoshi; mientras que en +40 se impuso Joaquín Segovia Matos (Acosta), seguido por Marcos Rubio (Zen) y Diego Niveyro (Acosta).
Una de las figuras de la jornada fue Franco Jaquet (Acosta), quien se consagró campeón tanto en Mayores Libre como en Unificado, donde relegó al segundo puesto a Mijail Kosaruk (Zen).
El certamen también contó con competencias en kata (formas), donde entre otros tantos se destacaron Sofía Fleitas, Josefina D’achary Garay, Giuliana Hollenika, Luján Soneira, Azul Casanova, Fabiana Quiroz, Benjamín Cabral, Facundo Tredici, Santiago Krieger, Mateo Amarilla, Dante Borgo, Santiago Segovia Mattos, Juan Pessoa y Diego Niveyro.
Tanto desde el Dojo Kai Zen Do como desde la Federación Misionera de Karate Do agradecieron a competidores, familiares y autoridades por el apoyo brindado para la realización del Provincial. Ya se trabaja en la próxima edición.
Fuente: Primera Edición.
