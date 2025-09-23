Los Leites van a Croacia

Los misioneros, Agustín y Sebastián Leites, representarán a la Argentina como árbitros en el Campeonato Mundial de Taekwon-do ITF a realizarse en Porec, Croacia, del 7 al 11 de octubre próximo.
Esta será la 14ª cita mundialista de la que serán parte los hermanos Leites, de manera consecutiva. Se desempeñan generalmente como Árbitro Central de Lucha y Forma.
El manejo de varios idiomas y sobre todo del inglés, a la perfección, es clave para que sean designados en áreas estratégicas de cada evento.
Los árbitros de la tierra colorada, que entrenan en el Club Alemán y son de la Asociación Cipae, ya fueron convocados a otros trece eventos, entre Copa del Mundo y Mundiales. La particularidad de esta última, es que solo pueden participar cinturones negros.
En 2023 cumplieron con una destacada actuación en Finlandia y ratificaron su performance en la Copa del Mundo realizada en Mar del Plata, en 2024.
Cabe recordar que como competidores representarán a Misiones y al país Alina Espíndola, Lautaro D´Amico y Geraldine Gorosito.
Los Leites ya estuvieron en otros 13 mundiales
2012: Brighton, Inglaterra (Copa del Mundo)
2013: Benidorm, España (Mundial)
2014: Montego Bay, Jamaica (Copa del Mundo)
2015: Jesolo, Italia (Mundial)
2016: Budapest, Hungría (Copa del Mundo)
2017: Dublín, Irlanda (Mundial)
2018: Sidney, Australia (Copa del Mundo)
2019: Inzell, Alemania (Mundial)
2020: Online (Pandemia) (Copa del Mundo)
2021: Online (Pandemia) (Mundial)
2022: Koper, Eslovenia (Copa del Mundo)
2023: Tampere, Finlandia (Mundial)
2024: Mar del Plata, Argentina (Copa del Mundo)
2025: Porec, Croacia (Mundial)
Fuente: El Territorio.
