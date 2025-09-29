Doble medalla para Agustín Bustos en el Panamericano

El posadeño Agustín Bustos Piasentini (30) tuvo una destacada actuación y dejó la bandera provincial y nacional en lo más alto, luego de sumar dos podios en el Campeonato Panamericano de jiu jitsu japonés que se celebró días atrás en la ciudad de Panamá.
La cita fue organizada por la Jiu Jitsu International Federation (JJIF) y la Unión Panamericana de Jiu Jitsu (UPJJ) y sumó puntos de ranking internacional para los World Games Detroit 2029.
En ese marco, ante representantes de doce países del continente, Bustos Piasentini sumó primeramente una medalla de plata en la modalidad Jiu Jitsu Fighting, -que busca someter al oponente mediante llaves, proyecciones y golpes paralizantes- tras caer en la final ante el colombiano Esteban Alarcón, siempre en la categoría reservada para competidores de hasta 85 kilogramos de peso corporal.
No conforme con aquello, Agustín se alzó con el bronce en la modalidad Jiu Jitsu Contact -que combina golpes de puño, codo, rodilla y patadas, incluyendo luxaciones y estrangulaciones- junto al local Kaled Díaz, mientras que el cubano Yosbel Montes de Oca fue plata y el oro quedó en manos del costarricense Gilberth Barquero Alvarado.
“Agustín demostró estar a la altura de un torneo exigente. Nuestro objetivo ahora es el Panamericano 2026, que se realizará en Uruguay”, resaltó a El Deportivo el sensei Gustavo Oviedo (IV Dan), quien también dijo presente en Panamá como integrante del cuerpo técnico nacional.
La dupla agradeció el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de Combate del Ministerio de Deportes y de todos los que sumaron para que Misiones pueda subirse al podio continental.
Guete: Primera Edición.
Comentarios recientes