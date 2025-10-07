Con misioneros, Argentina festejó a lo grande en Bogotá

Con la participación de competidores misioneros, la delegación argentina de karate se consagró campeona del V Campeonato Panamericano de Karate JKA, que se disputó el 26 al 28 de septiembre en el Coliseo Cubierto de la Unidad Deportiva El Salitre, en Bogotá, Colombia.
Argentina lideró el medallero con 61 preseas, en una competencia que reunió a más de 800 competidores de 14 países. De las 61 medallas, 21 fueron de oro, 15 de plata y 25 de bronce.
El segundo lugar fue para Brasil, que sumó 13 oros, 24 medallas de plata y 14 de bronce; y tercero finalizó Chile también con 13 oros, 7 de plata y 13 de bronce.
En la delegación argentina participaron cuatro competidores misioneros “que tuvieron una destacada participación aportando sus conocimientos en competencia, arbitraje y conducción técnica”, indicaron desde la delegación.
Entre ellos, José Alberto Lorenzo compitió en Veteranos y obtuvo el cuarto puesto en Kata Individual (Formas) y tuvo una destacada participación en Kumite Individual (Combate).
La obereña Kelín Morena de Cuadra compitió en cuatro categorías y se quedó con el segundo puesto en Kumite Individual, Kumite Equipo y Kata Equipo. En Kata Individual logró el quinto puesto.
El Sensei Daniel Acosta, quien originalmente viajó como entrenador de los misioneros, fue convocado en Colombia para formar parte del equipo de coachs de la delegación argentina en un reconocimiento a su experiencia y capacidad; mientras que el Sensei Atilio Acosta participó una vez más como árbitro internacional principal representando a Misiones y al país.
“Para mí es un orgullo está convocatoria como árbitro principal, un coach y dos competidores en un evento de esta magnitud, esto marca que estamos trabajando bien y seguimos por el buen camino”, aseguró el Sensei Atilio Acosta.
Fuente: Primera Edición.
