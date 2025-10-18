Padre e hijo misioneros, campeones sudamericanos de Jiu-jitsu

El Brazilian Jiu-jitsu misionero volvió a dejar su huella en tierras brasileñas. El pasado 11 de octubre, en la ciudad de Porto Alegre, se disputó el prestigioso torneo AJP South America, donde los posadeños Uriel Gómez (14) y su padre Diego Gómez (40) protagonizaron una verdadera hazaña: ambos se consagraron campeones sudamericanos en sus respectivas categorías.
Uriel, con cuatro años de experiencia sobre el tatami, se impuso en la división infanto-juvenil cinturón amarillo hasta 72 kilos, tras ganar dos combates decisivos. La consagración tuvo un valor especial: en la edición anterior había quedado eliminado por una mínima diferencia, y este año logró la revancha gracias a una preparación integral que combinó técnica, gimnasio, nutrición y acompañamiento psicológico.
Pero la alegría familiar fue doble. Diego, su padre, que comenzó a practicar la disciplina hace menos de un año, se coronó campeón en la categoría Master 2, hasta 94 kilos. De acompañar a su hijo en los torneos pasó a compartir con él la cima del podio sudamericano, un logro tan inusual como inspirador.
Ambos representan a la Academia MF Team, reconocida por su trayectoria en el arte suave y por formar competidores de alto nivel. Allí entrenan bajo la guía de los mestres Marcelo Fernández, Facundo Duarte y Jonathan Solís, referentes del Jiu-jitsu misionero y nacional, cuyo acompañamiento fue clave en el crecimiento de los Gómez.
Con apenas 14 años, Uriel ya suma una destacada trayectoria: es bicampeón argentino, posee más de 20 títulos regionales y ha alcanzado podios en torneos de gran nivel como el Campeonato Brasileiro Crianças (São Paulo) y el Kids International (Curitiba).
Próximo desafío
El joven atleta ya apunta a su próximo gran objetivo: el Mundial Kids de la Confederación Brasileña de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE), que se disputará en São Paulo antes de fin de año. Para afrontar este nuevo reto internacional, Uriel busca el apoyo de sponsors y empresas locales que deseen acompañar su desarrollo deportivo y ser parte de este camino hacia la élite.
Los interesados en colaborar pueden comunicarse a través de su cuenta de Instagram @uriel.bjj o al teléfono 3764-102419.
Con talento, esfuerzo y el empuje de su familia, Uriel y Diego Gómez continúan escribiendo una historia que lleva el nombre de Misiones a lo más alto de los tatamis sudamericanos.
Fuente: El Territorio.
