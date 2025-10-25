Geraldine se luce con el taekwondo

El taekwondo ITF entregó grandes alegrías para tres representantes de la tierra colorada en el último Mundial que se desarrolló del 7 al 11 de octubre en la ciudad croata de Poreč. El posadeño Lautaro D’Amico (14) fue campeón con la selección argentina Pre Junior y sus coterráneas Alina Espíndola y Geraldine Gorosito -ambas de 17 años- se colgaron la plateada con la albiceleste juvenil.
Detrás de cada historia hay un enorme sacrificio y ganas de pertenecer como es el caso de Geraldine. Con conocimientos de ajedrez en sus primeras incursiones en el deporte misionero, la atleta cosechó los frutos de una concentración exigente a lo largo de seis meses antes de viajar con el seleccionado de taekwondo.
“En 2024 tuve convocatorias en Buenos Aires y otras cuatro preselecciones en donde se iba reduciendo el grupo. Éramos 35 chicas y quedamos 12, de las cuales todas teníamos que hacer las cuatro modalidades para competir en Croacia”, le dijo Geraldine a El Territorio.
“Individualmente, por fuera de la selección, pude clasificar en la categoría ‘Lucha hasta 57 Kilos’ pero fueron 30 competidoras de nivel y apenas pasé a la segunda ronda”.
“Ya en competencia por equipos tuve la oportunidad de recuperarme emocionalmente en una de las cuatro modalidades posibles: Forma, Lucha, Rotura de Poder y Habilidad-Técnicas Especiales. Con la selección competimos en Lucha y ahí nos alzamos con el segundo puesto”, recordó.
El recorrido a la medalla de plata incluyó un apretado cuartos de final con España que se definió por detalles, una semis con otro rival complicado como Polonia y la finalísima ante Ucrania, equipo que finalmente se llevó el oro.
“Lo dimos todo. Fue una experiencia nueva porque si bien este resultó ser mi segundo Mundial (el primero en 2023, en Finlandia y con la selección Pre Junior) ahora lo disfruté mucho más porque lo compartí con amigos. El proceso de selección hizo que esto sea aún más lindo porque hubo más personas y mucho acompañamiento de otras con las que entrené de manera individual en Buenos Aires”, relató.
Gorosito se alza como una de las grandes taekwondistas de Posadas siendo representante de la academia de Alicia Zalesak y preparándose desde los cinco años de edad. Su otra pasión juvenil son los ‘peones y alfiles’, aunque la elección ya está hecha.
“El ajedrez sigue siendo un hobby pero ahora estoy 100 por ciento abocada al taekwondo. Me gusta mucho y quería darle todo mi esfuerzo y el tiempo después del colegio”, aclaró. “Al mismo tiempo estoy haciendo el preingreso para estudiar contaduría pública en la Unam, otro objetivo”.
“Con estas cosas en mente, para el año que viene lo más complicado será mantener mi desempeño deportivo con el inicio de la facultad. Además, hay competencias importantes como la Copa del Mundo que será en España a finales del 2026, y otros dos selectivos para el Mundial de Paraguay 2027 como adulta, ese será otro reto”, cerró.
Fuente: Cristian Avellaneda, El Territorio.
