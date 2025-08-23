El Mundial de Rally se vive muy cerca

Encarnación se prepara para recibir al Campeonato Mundial de Rally, un evento que marcará por primera vez la inclusión de Paraguay en el calendario internacional. La ciudad será epicentro de la competencia, mientras los tramos se desplegarán por gran parte del departamento de Itapúa.
El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Encarnación (CACISE), Conrado Kener, explicó que la organización lleva más de un año de trabajo desde la firma del convenio que aseguró la llegada del campeonato. Remarcó que el foco estuvo puesto en la capacitación y en coordinar acciones con distintas instituciones para garantizar la mejor atención.
“Nosotros venimos trabajando hace un año desde que se firmó el convenio para que el rally mundial viniera a Paraguay. Desde la cámara de comercio nos pusimos a trabajar en distintas tareas, fundamentalmente la parte de capacitación para ser buenos anfitriones”, sostuvo en FM de las Misiones.
La infraestructura hotelera y gastronómica fue uno de los puntos reforzados en el último tiempo. Kener indicó que Encarnación ya contaba con una base sólida de alojamientos y restaurantes, aunque en los últimos seis años se sumaron nuevos hoteles y departamentos que incrementaron la capacidad a más de seis mil plazas. Aseguró que ese cupo estará ocupado principalmente por los equipos de rally, la prensa y el entorno de la competencia, mientras que los aficionados se distribuirán entre las ciudades cercanas y también en Posadas.
El dirigente destacó que la ciudad tiene experiencia en eventos automovilísticos como el Codasur, pero reconoció que esta será la primera vez que enfrentarán una competencia de nivel mundial.
“Son tres años seguidos el convenio que tiene firmado el Estado, el Touring y Automóvil Club Paraguayo con la organización del rally mundial. Entonces esta es nuestra primera experiencia”, señaló.
Respecto al movimiento que ya se percibe en las calles, comentó que desde hace al menos diez días comenzó a notarse un incremento en la circulación de personas. Incluso coincidió con la realización de un torneo sudamericano de atletismo que trajo delegaciones a Encarnación. Según describió, los fanáticos ya empezaron a instalarse en campings y sitios cercanos a los tramos de carrera para asegurarse un lugar privilegiado.
En cuanto a la cantidad de visitantes, Kener señaló que todas las reservas están copadas y que la estimación es de entre 250 y 300 mil personas.
“En Córdoba se esperaban ochocientas mil personas. En Bío Bío en Chile habían entre cuatrocientas y quinientas mil personas. Entonces nosotros hicimos un número discreto, entre doscientas cincuenta y trescientas mil personas”, afirmó.
Sobre el impacto económico prefirió ser cauto y evitó dar cifras. “Voy a ser prudente respecto de esto porque prefiero contar las perdices cuando están en la bolsa”, expresó, aunque confió en que el evento será de gran brillo y una oportunidad única para la región.
El presidente de CACISE también resaltó la coordinación entre Argentina y Paraguay en materia migratoria. Aseguró que el control integrado fronterizo está dando buenos resultados y que esperan refuerzos de personal para atender la demanda.
Otro aspecto clave será la puesta en marcha del aeropuerto internacional de Encarnación, que tendrá vuelos de bajo costo con Buenos Aires. El dirigente subrayó que el servicio facilitará tanto el arribo de turistas como los viajes de empresarios que realizan gestiones en la capital argentina. “Es una gran cosa tener un aeropuerto internacional y con esos vuelos a Buenos Aires a bajo costo. Realmente nos favorece mucho”, dijo.
Kener consideró que el rally también servirá para profundizar la integración con Posadas, no solo desde el comercio, sino también en los vínculos sociales y culturales.
“Todo el mundo de las dos ciudades tiene amigos, parientes o ganas de ir a Posadas a tomar un café o venirse a Encarnación a cenar más allá de las compras, más allá de los negocios”, relató.
Fuente: Primera Edición.
