En el Taller GT Rally Team se vive la previa del Rally Mundial

El misionero Hugo Tomas recibió en su taller de Encarnación al equipo de Diego Domínguez (h) y su preparador el español Teo Martins.
Domiguez, que fue campeón Mundial de la WRC3, corre en la WRC2 con un Toyota Yaris del equipo español y buscará ser protagonista ante su gente. El equipo español trabaja en los detalles finales de cara a las prueba del lunes.
Además, en otro sector del taller, Leo Balbuena termina los detalles finales de los Peugeot de la Clase RC4. En uno de esos autos estará el binomio de Aristóbulo del Valle integrado por Héctor Finke jr-Marcos Espindola que también estará probando el lunes su máquina.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes