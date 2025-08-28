Con entradas agotadas se larga el Rally Mundial en Encarnación

Este jueves se producirá la largada simbólica de la 10° fecha del WRC – FIA World Rally Championship en el Sambódromo de Encarnación, para la cual se agotaron las entradas.
Se espera una verdadera fiesta con miles de fanáticos que llegarán a la vecina localidad para ver a los mejores pilotos de rally del mundo.
Según el sitio oficial de venta de entradas https://www.tuti.com.py ya no quedan entradas disponible por lo que se espera gradas completo para el desfile de los autos.
Show desde temprano
La largada simbólica tendrá lugar en el Centro Cívico de Encarnación (Sambódromo) a partir de las 17. Los portones del Centro Cívico se abrirán desde las 15, mientras que el acto oficial arrancará a las 17.
El programa incluye la participación de DJ Indio Rubio, un show especial del corso encarnaceno, una sesión de firma de autógrafos con los pilotos y la presentación oficial de los 47 autos inscriptos: 24 internacionales y 23 nacionales. El cierre de la jornada estará a cargo del grupo musical Tierra Adentro, seguido de un espectáculo de fuegos artificiales.
Fuente: El Territorio.
