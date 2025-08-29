La dupla Finke Jr-Espindola se llevó el Shakedown en la RC4

El binomio de Aristóbulo del Valle, Héctor Finke (Jr)-Marcos Espindola (Peugeot 208 Rally4) comenzó de la mejor manera su participación en el Rally de Paraguay, prueba válida por la 10° fecha del Rally Mundial (WRC) que se disputa por los caminos del departamento de Itapúa en Paraguay y ganó el Shakedown en la clase RC4.
Luego de dos exigentes días de levantamiento de la hoja de ruta, la dupla campeona de la categoría Hibrida del Misionero de Rally tuvo su primer contacto con el Peugeot 208 Rally4 del equipo TRP Rally División, que dirige el paraguayo Leo Balbuena.
El binomio Finke-Espindola probó la máquina en el Shakedown realizado por los caminos de Trinidad y luego de tres pasadas marcó 03:02.8 para ser el mejor en la Clase RC4 y dejar todo listo para la largada que será esta noche y para correr desde mañana su primera carrera a nivel mundial.
“El auto funcionó muy bien, fuimos de menos a más tomando confianza y en la última pasada lo probamos a fondo para dejar todo listo para la carrera, que será larga y dura para los autos de tracción simple”, explicó Finke Jr.
La dupla de Aristóbulo del Valle agradeció el apoyo de los sponsor Metalúrgica Finke, Castrol, Axión Agro Energy, Caprichos de Reina, Pandolfo S.A. Materiales de Construcción y Petrovalle.
El viernes desde las 8.03, se pondrá en marcha el primer día de carrera que tendrá 8 pruebas especiales. El sábado se correrán 7 tramos más y el domingo la definición será con 4 tramos más. La premiación será en la Misiones Jesuíticas de Trinidad
Cronograma
Viernes 29:
08:03 SS1 Cambyretá 1 (18.70km) ES1 Cambyretá 1 (18,70 km)
08:51 SS2 Nueva Alborada 1 (19.25km) ES2 Nueva Alborada 1 (19,25 km)
09:47 SS3 Yerbatera 1 (30.0km) SS3 Yerbatera 1 (30,0 km)
10:47 SS4 Autódromo 1 (2.50km) ES4 Autódromo 1 (2,50 km)
13:20 SS5 Cambyretá 2 (18.70km) ES5 Cambyretá 2 (18,70 km)
14:08 SS6 Nueva Alborada 2 (19.25km) ES6 Nueva Alborada 2 (19,25 km)
15:03 SS7 Yerbatera 2 (30.0km) ES7 Yerbatera 2 (30,0km)
16:44 SS8 Autódromo 2 (2.50km) ES8 Autódromo 2 (2,50 km)
Sábado 30:
08:05 SS9 Carmen del Paraná 1 (18.67km) ES9 Carmen del Paraná 1 (18,67km)
09:08 SS10 Artigas 1 (23.14km) ES10 Artigas 1 (23,14km)
10:21 SS11 Cantera 1 (13.74km) SS11 Cantera 1 (13,74 km)
11:35 SS12 Autódromo 3 (2.50km) ES12 Autódromo 3 (2,50 km)
14:05 SS13 Carmen del Paraná 2 (18.67km) ES13 Carmen del Paraná 2 (18,67 km)
15:08 SS14 Artigas 2 (23.14km) ES14 Artigas 2 (23,14km)
16:21 SS15 Cantera 2 (13.74km) ES15 Cantera 2 (13,74 km)
Domingo 31:
08:29 SS16 Bella Vista 1 (21.86km) ES16 Bella Vista 1 (21,86 km)
10:05 SS17 Misión Jesuítica Trinidad 1 (18.15km) ES17 Misión Jesuítica Trinidad 1 (18,15km)
11:02 SS18 Bella Vista 2 (21.86km) ES18 Bella Vista 2 (21,86 km)
13:15 SS19 Misión Jesuítica Trinidad 2 (18.15km) ES19 Misión Jesuítica Trinidad 2 (18,15km)
13:35 Podium, Misiones Jesuíticas Trinidad Podio, Misiones Jesuíticas Trinidad
Fuente: El Territorio.
