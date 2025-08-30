La frescura juvenil manda en Paraguay

La primera etapa del Rally del Paraguay, prueba válida por la 10ª fecha del Mundial de Rally (WRC), fue ganada por el piloto finlandés Kalle Rovanperä a bordo de su Toyota GR Yaris y con un tiempo de 1h16m13s3/10, en una jornada inolvidable para el público que copó el departamento de Itapúa.
Para conseguir el liderato de la jornada, Kalle tuvo que pelear palmo a palmo con el francés Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N), cuyo vehículo sufrió un pinchazo y se tuvo que conformar con el segundo lugar por una diferencia de tan solo 7s1/10. El estonio Ott Tänak (Hyundai i20 N), quedó muy cerca de la cima (7s6/10), terminó tercero luego de reponerse de un pinchazo.
Cuarto se ubica Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris), compañero del líder y que se recuperó de una pinchadura en el comienzo de la etapa, consiguiendo encabezar en cuatro de los ocho tramos cronometrados para terminar a casi 18 segundos.
El líder del certamen Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) y el campeón vigente Thierry Neuville (Hyundai i20 N) completaron los primeros puestos. Los seis están encerrados en 25s7/10.
Por otro lado, el piloto paraguayo Diego Domínguez (1h19m21s2/10), está peleando el podio en la WRC2. El líder de esta categoría es el francés Yohan Rossel (1h19m10s9/10), mientras que el ruso Nikolay Gryazin es escolta y tercero se ubica el ídolo guaraní, que ganó uno de los tramos ante su gente.
En la RC4, el binomio misionero Héctor Finke-Marcos Espindola rompió la punta del eje trasero izquierdo de su Peugeot 208 y se quedó en el tercer tramo del primer rulo, por lo que se reengancha para mañana.
Una verdadera multitud acompaña en el rally de Paraguay, décima cita del Mundial de Rally que tendrá hoy su continuidad, desde las 8.05, con la disputa de la segunda etapa que tendrá otros siete tramos.
Fuente: Pablo Lizarraga, El Territorio.
