Ogier, el gran campeón, pasó a liderar el Rally del Paraguay

El ocho veces campeón del mundo, el francés Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris) comenzó el día cuarto en la general y a 17,8 segundos del líder, Kalle Rovanperä, pero ofreció una clase magistral de rally táctico fue descontando segundo tramo a tamo y terminó ganando la segunda etapa por 10,3 segundos sobre el francés Adrien Fourmaux (Hyundai i20).
El ataque de Ogier cobró impulso a lo largo del sábado, ya que su estrategia táctica de llevar solo cinco neumáticos frente a los seis de sus rivales empezó a dar sus frutos. La ventaja de peso le ayudó a ganar cuatro de los seis tramos del día, adelantando a Fourmaux antes de retomar el liderato cuando Rovanperä tuvo problemas.
Rovanperä había controlado el rally el viernes y amplió su ventaja hasta la primera mitad del sábado, a pesar de no estar del todo satisfecho con su rendimiento a bordo de su Toyota GR Yaris Rally1. Sin embargo, un pinchazo en la rueda delantera derecha a mitad de la larga etapa de Artigas arruinó su fin de semana y lo relegó al sexto puesto de la general, a más de dos minutos del líder.
«Por supuesto, es una pena ver a tu compañero de equipo pinchar, y no es la forma de ponerse en cabeza, pero parece que todos los de delante han tenido problemas excepto Elfyn (Evans)», dijo Ogier al finalizar el día.
«Desde el pinchazo de ayer, hemos presionado al máximo, así que creo que podemos estar contentos. Es bueno haber logrado volver a donde estamos ahora, pero definitivamente no ha terminado», agregó.
Fourmaux se mantuvo segundo a pesar de sufrir problemas con los amortiguadores en las dos últimas especiales, lo que le impidió competir con el ritmo de Ogier. El piloto de Hyundai logró mantener su puesto en el podio a pesar de la falta de control del chasis y el agarre.
El actual campeón del mundo, Ott Tänak realizó su propia remontada tras comenzar el día segundo en la general antes de caer al sexto lugar después de sufrir un pinchazo en la rueda trasera izquierda en la etapa más larga de la mañana.
El estonio remontó durante la tarde para conseguir la cuarta posición, terminando a solo 2,5 segundos del líder del campeonato, Elfyn Evans.
El compañero de Tänak en el Hyundai i20 N Rally1, Thierry Neuville, ocupó el quinto lugar a solo 7,7 segundos, con los Toyota de Rovanperä y Sami Pajari en sexto y séptimo lugar.
En la WRC2, al igual que Rovanperä, Nikolay Gryazin (Skoda) sufrió un pinchazo en el tramo 14 y perdió el liderato del rally. Aunque lideró al principio del día, Yohan Rossel (Citroën) tuvo más dificultades con su C3 y terminó tercero, a siete décimas de un Oliver Solberg (Toyota) totalmente desatado, que ahora es segundo en el rally.
El estonio Robert Virves (Skoda) lidera la carrera antes de la última jornada. La gran decepción para los paraguayos fue retiro de Diego Dominguez (h), quien tuvo problemas en su Toyota Yaris y se tuvo que reenganchar. El mejor paraguayo es Fau Zaldivar quien viene 5° en la WRC2.
En la RC4, el binomio misionero Héctor Finke Jr-Marcos Espindola (Peugeot 208) cumplió una gran actuación y ganó 6 de los 7 tramos y luego de 15 pruebas especiales acumula 3h48m26s para ubicarse tercero en la categoría, que viene siendo ganada por el binomio uruguayo Santiago y Matías Ruiz (Peugeot 208).
«Un día muy positivo ganamos casi todos los tramos, el auto tuvo un gran ritmo, una pena que nos tuvimos que reenganchar sino estaríamos peleando la punta. Vamos por un buen cierre», indicó Finke.
El Rally del Paraguay concluye el domingo con cuatro tramos, que suman casi 80 kilómetros. La premiación será en las Misiones Jesuíticas de Trinidad.
Fuente: Pablo Lizarraga, El Territorio.
Comentarios recientes