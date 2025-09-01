Héctor Finke finalizó tercero en la RC4

El binomio de Aristóbulo del Valle, Héctor Finke (Jr)-Marcos Espindola (Peugeot 208 Rally4) terminó tercero en la Clase RC4 del Rally de Paraguay.
La dupla campeona de la categoría Hibrida del Misionero de Rally cumplió otra jornada inolvidable y ganó 3 de los 4 tramos del domingo, incluido el último que fue válido por el Power Stage.
El binomio misionero acumuló 4h41m41s3/10 para las 19 pruebas especial que tuvo el Rally de Paraguay y se ubicó tercero en la categoría RC4, que fue ganada por el binomio uruguayo Santiago y Matías Ruiz (Peugeot 208).
“Cumplimos el objetivo de terminar el rally, hoy volvimos a dominar la etapa, ganamos 3 de los 4 tramos, dimos todo, ganamos 9 de los 19 tramos, un poco frustrado, por el reenganche del viernes que nos costó pelear la punta, me voy pichado, ya tendremos revancha. Sumamos muchísima experiencia y ahora pelear el Sudamericano que estamos tercero y nos quedan dos pruebas. Agradecer a mi familia por el apoyo de siempre y a los sponsor que hicieron posible cumplir este sueño único y a los misioneros que me alentaron todo el tiempo”, indicó Finke.
La aventura sudamericana del WRC continúa en menos de dos semanas cuando el campeonato visite Concepción para el Rally Chile Bío Bío. La prueba sobre tierra se disputará del 11 al 14 de septiembre.
Fuente: Pablo Lizarraga, El Territorio.
