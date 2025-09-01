Sébastien Ogier sobrevivió a la lluvia y ganó el Rally de Paraguay

El binomio francés Sébastian Ogier- Vincent Landais (Toyota GR Yaris) sufrió hasta el final, pero ganó la primera edición del Rally de Paraguay, prueba válida por la décima fecha del Mundial de Rally (WRC), que se disputó el fin de semana por lo caminos del departamento de Itapúa, y dio un paso de gigante hacia su 9º título.
La victoria de Ogier le dio Toyota el 102ª triunfo en el WRC e iguala el récord de Citroën como el fabricante más exitoso en la historia del Mundial de Rally. La marca japonesa ha ganado nueve de los diez rallies completados de la temporada en una campaña dominante en 2025.
El podio lo completaron Elfyn Evans (Toyota GR Yaris), quien sigue como líder del campeonato y tercero fue Thierry Neuville (Hyundai i20), quien ganó el Power Stage. Adrien Fourmaux (Hyundai), segundo antes del Power Stage, cayó al cuarto lugar, pero luego su equipo lo retiró de la revisión final y fue excluido.
Sorpresas hasta el final
El Rally de Paraguay deparó sorpresas hasta la Power Stage, última prueba cronometrada y que entregaba puntos extras para el campeonato. Si bien la lluvia, que acompañó a los competidores en la primera especial del domingo, cesó en las dos siguientes, pero un aguacero casi dio vuelta la clasificación en el último tramo.
De hecho, los tres primeros de la clasificación general, Elfyn Evans (Toyota), Adrien Fourmaux (Hyundai) y Sébastien Ogier (Toyota), se enfrentaron a fuertes aguaceros en la última sección cronometrada del rally. Fourmaux fue el que más perdió, terminando la etapa con el séptimo tiempo y las consecuencias fueron devastadoras en la general, ya que cayó del segundo al cuarto puesto, lo que lo dejó sin podio, pese a que estuvo entre los tres primero en gran parte de la prueba. Eso le permitió a Evans terminar segundo y estirar la ventaja en el campeonato. Therry Neuville (Hyundai i20) completó el podio.
Sébastien Ogier también perdió una cantidad significativa de tiempo, 19,9 segundos en la Power Stage, pero la diferencia acumulada el sábado, le permitió al piloto francés conseguir su 65° victoria en el WRC, junto a su copiloto Vincent Landais.
Luego de terminar el rally, el ocho veces campeón del mundo, sorprendió con sus declaraciones y afirmó que buscará el título y así igualar a su compatriota Sébastien Loeb, quien ostenta nueve títulos. “Soy el único que tuvo un aguacero fuerte durante la especial. Así son las cosas, ¿qué tan mala suerte se puede tener? Pero no importa, seguiremos ganando. Y ganaremos este campeonato”, disparó.
“Volvimos a ganar, ganamos un rally fantástico, por los fanáticos, por el cariño que nos dieron y ahora iremos a Chile con el objetivo de seguir ganando y vamos a dar pelea hasta el final por el título”, aseveró ni bien terminó el rally.
El presidente de la República, Santiago Peña, acompañó la ceremonia de premiación de los ganadores de la categoría principal del World Rally Championship, quienes llevarán de vuelta a casa las piezas artesanales con forma de Kambuchi entregadas como trofeo y legado del Paraguay.
Parado en la cima del podio, el campeón Ogier destacó que no ha sido un rally fácil pero que estaba orgulloso del desempeño hecho. “Nunca nos rendimos, seguimos dándolo todo en cada tramo y lo disfrutamos bastante”, dijo el campeón acompañado de su copiloto Vincent Landais.
Ogier manifestó su reconocimiento a la organización del rally, y en particular al presidente Santiago Peña, porque, según dijo, “ha sido todo un éxito» esta primera edición del Rally Mundial en Paraguay”.
Solberg en la WRC2
El piloto sueco, Oliver Solberg, quien se ganó el corazón de la afición paraguaya con su carisma, se coronó ganador de la categoría WRC2.
Solberg pudo coronar de esta forma una carrera incomparable en Paraguay, donde además de lograr una conexión excepcional con el público local, pudo cumplir la promesa de regalar la copa a su copitolo, Elliot Edmonson, quien celebró su cumpleaños en medio de la disputa del rally.
“Muchas gracias a todos los fans en Paraguay, esta ha sido una de las semanas más increíbles, con tantos fans tan apasionados, así que muchas gracias”, fueron las palabras del piloto al completar la carrera.
En la categoría WRC2, junto con Solberg, lograron un lugar en el podio el francés Yohan Rossel y el ruso Nikolái Gryazin, segundo y tercer mejor posicionados, respectivamente.
Cuarto en esta categoría quedó el paraguayo Fabrizio Zaldivar, quien más allá de no lograr un lugar en el podio celebró haber cumplido el sueño de correr un Rally Mundial en Paraguay.
En la WRC3, el joven italiano Matteo Fontana condujo con éxito su Ford Fiesta Rally3 hacia su segunda victoria en el WRC3 esta temporada, ubicándose segundo detrás de Taylor Gill en la clasificación del campeonato.
“Fue un rally realmente hermoso con condiciones realmente exigentes», dijo Fontana. «Tengo muchas ganas de volver aquí el año que viene. Estuvimos liderando desde el primer día, y hoy solo se trataba de gestionar, así que no presionamos para nada”, agregó.
Fuente: Pablo Lizarraga, El Territorio.
