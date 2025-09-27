La lluvia no dejó realizar las clasificaciones

La lluvia no dejó realizar la segunda jornada del 3° festival Sudamericano de Arrancadas, que se realiza en la recta principal del Autódromo Rosamonte de Posadas con 210 pilotos inscriptos de todo Misiones, Corrientes, Chaco, Buenos Aires, Córdoba, Paraguay y Brasil.
En la jornada del sábado solamente se pudieron realizar algunos entrenamientos y pasadas las 15 se largó la lluvia y se tuvo que suspender la actividad. Así todo se pasó para mañana desde las 9 con las tandas clasificatorias y los Mata-Mata de las categorías más lentas y luego del resto de las categorías que definirán a los ganadores. Debido a la suspensión de hoy no habrá competencia por el Rey de la Pista.
Tiembla el récord
El viernes se realizaron los primeros entrenamientos libres con gran participación de pilotos de Misiones, Corrientes, Buenos Aires, Paraguay y Brasil.
En los entrenamientos del viernes los competidores ya empezaron a mostrar su destreza y potencia en la recta del autódromo.
El bonaerense Nico Viturro (VW Gol 4×49), que viene de ser semifinalista en el Armagedon en Brasil, fue de los primeros en salir a pista y en dos tiradas ya dejó su sello. En la primera marcó 5,78 y en la segunda tirada clavo un tiempo de la 5,74 segundos para los 201 metros, quedado a solo 2 centésimas del récord de la pista, que aún posee el brasileño Fabio Wisniewski, que con el Opala ‘Blue Sharke’ cronometró en 5,72 segundos en la primera edición realizada en el 2023.
Vale destacar que en la 2° edición en el 2024, el paraguayo que corre bajo el seudónimo ‘Veneno’ con su Subaru fue el más rápido en las clasificaciones y marcó 5s791/1000.
Mañana la actividad empezará con las clasificaciones y eliminatorias de las categorías más lentas (9 y 10 segundos) y desde las 11 se desarrollarán las clasificaciones y finales del resto de las categorías: 8.50 – 8 – 7.50 – 6.50 – 4×4 – FLD – FLT –Libre.
La Asociación Piloto de 1/4 de Milla de Misiones recordó que las entradas para mañana costarán 22 mil pesos y el estacionamiento costará 3 mil pesos.
Fuente: El Territorio.
