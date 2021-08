Alba Posee recibe la fecha del Misionero de Rally

Miércoles 18: Fútbol, 15.00 hs. Guacurarí vs Deportivo Corpus, semifinal del hexagonal para el Provincial de la FeMiFu, en Candelaria. Miércoles 18: Básquetbol. 21.00 hs. CAPRI vs 2 de Abril y Tokio Amarillo vs Mitre Azul, por la 1° fecha de la Asociación Posadeña. Viernes 20: Básquetbol. 21.00 hs. Itapúa vs Tokio Rojo y Mitre Azul vs Jorge Gibson Brown, por la 1° fecha de la Asociación Posadeña. Sábado 21: Fútbol. 14.00 hs. Guacurarí vs La Picada; Guaraní vs Huracán; Brown vs Mitre; Colectiveros vs Luz y Fuerza; Crucero vs Sporting y Ágil vs Corpus, por la 3° fecha del Clasificatorio de la Liga Posadeña.