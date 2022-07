Pruebas extraoficiales para el Misionero de Pista

Lunes 20: Fútbol. 15.30 hs. Guaraní vs Independiente de Apóstoles, por la 2° fecha del Provincial de la FeMiFu, en Villa Sarita. Lunes 20: Fútbol femenino. 16.00 hs. La Picada vs Guaraní y El Brete vs Garupaense, eliminatorias por la Copa Federal, en Villa Cabello y El Brete. Miércoles 22: Fútbol. 21.00 hs. Sporting vs Bartolomé Mitre, clasificación al Regional Federal Amateur, en Crucero del Norte. Miércoles 22: Básquetbol. 21.30 hs. Bartolomé Mitre vs Tirica, juego 1 semifinales de la Liga Provincial, en Mitre. Jueves 23: Fútbol femenino. 16.30 hs. Garupaense (0) vs El Brete (7), en Candelaria y 20.15 hs. Guaraní (2) vs La Picada (0), en Villa Sarita, partidos de vuelta eliminatoria Copa Federal.