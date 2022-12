El GP Pista chaqueño con podio de misioneros

Lunes 17: Fútbol. 16.00 hs. Jorge Gibson Brown vs el Brete y Atlético Posadas vs Deportivo Corpus, partidos de vuelta por los cuartos de final del Clausura posadeño. Miércoles 19: Fútbol. 16.00 hs. Bartolomé Mitre vs Huracán, partido de vuelta por los cuartos de final del Clausura posadeño. Jueves 20: Básquetbol. 19.30 hs. Oberá Tenis Club vs Quimsa (Santiago del Estero), por la Liga Nacional. Sábado 22: Karting. 10.00 hs. inicio con entrenamientos de la última fecha del Misionero de Karting, en el autódromo Rosamonte de Posadas. Sábado 22: Básquetbol. 22.00 hs. Oberá Tenis Club vs Instituto (Córdoba), por la Liga Nacional. Domingo 23: Fútbol. 16.00 hs. Timbó vs La Picada, en Jardín América; Guaraní Antonio Franco vs Nacional de Piray, en Villa Sarita, por la 2° fecha del Regional Federal Amateur.