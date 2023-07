Aristóbulo del Valle, presente en la 5ª del rally formoseño

Miércoles 26: Fútbol. 15.30 hs. Jorge Gibson Brown vs Atlético Posadas, partido de ida semifinales del Clasificatorio de la Liga Posadeña, en Brown. Miércoles 26: Básquetbol. 21.00 hs. Brown (1) vs Tokio Mayores (1), tercer partido cuartos de final Apertura posadeño, en el estadio «Jorge R. Yamaguchi». Jueves 27: Fútbol. 15.30 hs. Candelaria vs Bartolomé Mitre, partido de ida semifinales del Clasificatorio de la Liga Posadeña, en Candelaria. Viernes 28: Básquetbol femenino. 21.30 hs. CAPRI (0) vs Bartolomé Mitre (1), segundo juego serie final de la Liga Provincial Femenina, en CAPRI. Sábado 29: Fútbol. 17.00 hs. Sol de América vs Crucero del Norte, por la 24° fecha del Federal A, en Formosa.