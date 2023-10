La FeMAD declararía desierto el campeonato de la Copa Fiat 1.4

Lunes 9: Básquetbol. 21.30 hs. Tokio Amarillo vs 2 de Abril y CAPRI Azurro vs Itapúa, por la 2° fecha del Clausura de la APBB. Martes 10: Básquetbol. 21.30 hs. Tokio Rojo vs Bartolomé Mitre, por la 2° fecha del Clausura de la APBB, en el polideportivo «Finito Gehrmann». Miércoles 11: Básquetbol. 21.30 hs. Luz y Fuerza vs CAPRI Rosso, por la 2° fecha del Clausura de la APBB, en el microestadio «Inmaculada Concepción». Sábado 14: Fútbol. 15.30 hs. Estudio Galeano (2) vs Yacutinga (0), partido de vuelta final de la Primera C, en el estadio de Bartolomé Mitre. Sábado 14: Fútbol. 16.00 hs. Santa Ana (3) vs Deportivo Roca (3), partido de vuelta final zona Interior de la Primera B posadeña, en Santa Ana. Sábado 14: Fútbol. 16.00 hs. Sarmiento vs Crucero del Norte, por la 35° fecha del Federal A, en el estadio «Centenario» de Resistencia.