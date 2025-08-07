Serán 38 los binomios en Puerto Rico

Serán 38 los binomios en Puerto RicoEl Gran Premio 5 Hermanos, que se disputará desde el viernes por los caminos vecinales de Puerto Rico, ya conoce a sus inscriptos y serán 38 los binomios que tomarán parte de la 4° fecha del Misionero de Rally.
Cerradas las preinscripciones se destacan la vuelta del binomio formoseño Gabriel Bobadilla-Martín Velázquez con el VW Gol del Grupo A, atendido por Víctor Romagnoli. También se dará el regreso del posadeño Juan “Pimpi” Gómez con Huberto Bejar sobre la Renault Mégane en el Grupo A. Otro retorno será el del binomio de Leandro N. Alem, Martín Cassoni-Ariel Sartori sobre el Renault Clío en la Clase RC5. También se dará la vuelta del binomio de Leandro N. Alem Cristian Sartori-Hugo Wolozinczuk con el Chevrolet Corsa en la AZ.

El posadeño Juan Cabral llevará de navegante a Francisco Trasel que es oriundo de Capioví y será casi local. En la RC5, Horacio Sauer-Lucas Houchuk, dejarán el Peugeot 208, y correrán con el Ford Fiesta Kinetic de Luis Da Luz y será atendido por el Manolo Racing Team y La Cautiva Rally Sport.

Mientras que Enzo Dos Santos adquirió el Ford Fiesta Kinetic (ex Lisandro Candia) y correrá con Antonella Gsell en la RC5, compartiendo el box con Sauer detro del Manolo Racing Team y La Cautiva Rally Sport.

Serán 38 los binomios en Puerto Rico

Mientras que cambiarán de categoría el binomio de San Vicente Oscar “Richi” Sosa-Jorge Sosa, que dejan la N6 y pasará a la AZ con el VW Gol atendido por el Dani Competición. También saltarán de categoría la dupla de Puerto Iguazú, Pablo De Francesco-Darío Gómez que dejan la N6 y pasan con el VW Gol a la AZ.

Por su parte, la dupla de San Francisco de Asis Gilberto Marchioti-Diego Lovera dejará el VW Gacel y se subirá al VW Gol que le alquilaron a la familia Marchiotti y seguirá en la N6.

Mientras que Alexis Stahl hará debutar al navegante posadeño Gerónimo Cabañas, quien correrá su primera carrera sobre el Ford Ka de la Clase N2.

“Muy contento de poder participar en el rally misionero. Esto se dio gracias a un grupo de amigos que siempre me insistían a que me suba a un auto de carrera y me llegó la invitación de Alexis no pude decirle que no. Las expectativas para el fin de semana son muy buenas, Alexis viene de ganar la Copa Misiones en Alem y esta en un gran momento y espero estar a la altura. Quiero agradecer a mi familia y a mis amigos que me apoyan y me ayudan en todo para que pueda aprender lo más rápido posible”, indicó el popular Gero.

El viernes comenzará la acción con el Shakedown que se realizará en el kartódromo Carlos Albisser y desde las 21 se realizará la largada simbólica frente al Paseo Mi Solar, en pleno centro de la ciudad.

El sábado desde las 10 se pondrá en marcha la etapa 1 con cuatro pruebas especiales. El domingo, desde las 8.58 se pondrá en marcha la segunda y última etapa con otras cinco pruebas especiales. La última será en el kKartódromo Carlos Albisser donde también se realizará la premiación.

Inscriptos

Binomio                                                                               Auto                      Localidad             Categoría

1. 122) Gabriel Vidal Rodríguez-Aitor Zugasti       Ford Ka                 Posadas               Hibrido

2. 151) Maicon Paulus-Máximo Brunner Toyota Etios       San Vicente        Hibrido

3. 192) Cristian Andrez-Jorge Kondratiuk               Ford Fiesta          El Soberbio         Hibrido

4. 121) José Luis Leiva-Maxi Lacheski                       Toyota Yaris        Posadas               Hibrido

5. 314) Pauly Koch-Marcelo Horchuk                       VW Gol                 L. N. Alem           A

6. 323) Edgardo Pettersen-Yamil Pettersen          Renault 18           A. del Valle          A

7. 347) Fabio Montiel-César Ulrich                            Renault 18           Posadas               A

8. 377) Gabriel Cabral-Gustavo Behmetiuk           VW Gol                 El Soberbio         A

9. 319) Gabriel Bobadilla-Martín Velázquez          VW Gol                 Formosa              A

10. 334) Juan M. Gómez-Huberto Bejar                  R. Mégane          Posadas               A

11. 396) Juan Cabral-Francisco Trasel                       VW Gol                 Posadas               A

12. 201) Sergio Zarza-Hugo Espinola                         Ford Fiesta          Pto. Iguazú          RC5

13. 208) Horacio Sauer-Lucas Houchuk                   Ford Fiesta          Posadas               RC5

14. 209) Lisandro Vidal Rodríguez-Agustín Schuster          Ford Fiesta          Posadas               RC5

15. 215) Martín Cassoni-Ariel Sartori                        Renault Clío        L. N. Alem           RC5

16. 244) Enzo Dos Santos-Antonella Gsell              Ford Fiesta          A. del Valle          RC5

17. 222) Ricardo Pernigotti-Juan P. Pernigotti      Ford Fiesta          C. de la Sierra     RC5

18. 714) Oscar “Richi” Sosa-Jorge Sosa                   VW Gol                 San Vicente        AZ

19. 722) Carlos Glocker-Víctor Balbuena Renault 18           Oberá                   AZ

20. 728) Pablo De Francesco-Darío Gómez            VW Gol                 Puerto Iguazú    AZ

21. 732) Martín Godoy-Milton Rivero                      VW Senda           L. N. Alem           AZ

22. 733) Cristian Sartori-Hugo Wolozinczuk           Ch. Corsa             L. N. Alem           AZ

23. 748) Angel Konopka-Aylen Konopka  Fiat Palio              L. N. Alem           AZ

24. 799) Javier Holtzbach-Dalila Pettersen            VW Gol                 A. del Valle          AZ

25. 737) Diego Muller-Fabio Bloch                            VW Gol                 Santa Rita            AZ

26. 232) Andrés Kruse-Nelson Giménez                 VW Gol                 Montecarlo        N2

27. 252) Marcelo Kaczurek-Joselo Gerula              VW Gol                 Apóstoles            N2

28. 272) Benjamín Devechi-Oscar Olivera              VW Gol                 Puerto Iguazú    N2

29. 290) Matías Krysvzuk-Carlos Hesselman         VW Gol                 El Soberbio         N2

30. 280) Alexis Stahl-Gerónimo Cabañas Ford Ka                 Posadas               N2

31. 297) Sebastián Potschka-René Dos Santos     Ford Ka                 A. del Valle          N2

32. 614) Marcos Marchiotti-Kymberlyn Marchiotti             VW Gol Puerto Rico         N6

33. 615) José Boni-Mariana Boni                                Fiat Regatta        Apóstoles            N6

34. 618) Nicolás Robledo-Daniel Robledo              Ford Ka                 Posadas               N6

35. 625) Gilberto Marchioti-Diego Lovera              VW Gol                 San Francisco de Asis      N6

36. 688) Sebastián Otto-Sandra Ascona                  VW Gol                 Dos Arroyos       N6

37. 622) Mauro Boher-Fernanda Oviedo VW Gol                 Santa Rita            N6

38. 633) Gabriel Kobernick-Mathias Brettin          VW Gol Trend    Hipólito Irigoyen              N6

Cronograma de actividades

Viernes 

10 a 18: Administrativa en el colectivo de la AMPyNaR

10 a 18: Técnica previa

10 a 18: Caminos habilitados para reconocimiento de los caminos

16 a 17.30: Shakedown (Pruebas Libres)

18: Apertura de Parque Cerrado

20: Cierre de Parque Cerrado

20.30: Reunión Obligatoria de Pilotos con Autoridades de la Prueba

21: Rampa de Largada Simbólica

Sábado

7 a 9: Caminos habilitados para reconocimiento

7 a 18.30: Apertura y Cierre de Dirección de Carrera

7 a 8: Verificación técnica de vehículos observados

9.32: Partida del primer auto del Parque de Asistencia

10: Largada de PE 01 Línea Paraná – Complejo Don Raúl (I)

10.18: Largada PE 02 Mbopicuá-San Alberto (I)

13.11: Largada PE 03 Línea Paraná – Complejo Don Raúl (II)

13.29: Largada PE 04 Mbopicuá-San Alberto (II)

18.15: Cierre del Parque Cerrado

Domingo 

6.30: Apertura de Dirección de Carrera

7.35: Ingreso de tripulaciones a Parque Cerrado

7.45: Partida del primer auto desde Parque Cerrado

8.30: Partida del primer auto desde Parque de Asistencia

8.58: Largada PE5 Línea Paraná-Complejo Don Raúl (III)

9.16 Largada PE6 Mbopicuá-San Alberto (III)

11.29 Largada PE7 Línea Paraná-Complejo Don Raúl (IV)

11.47: Largada PE8 Mbopicuá San Alberto (IV)

13.40: Largada Súper Especial

Fuente: El Territorio.

Roberto Morales

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/automovilismo/automovilismo-misionero/2025/08/07/seran-38-los-binomios-en-puerto-rico/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.