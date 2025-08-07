Serán 38 los binomios en Puerto Rico

El Gran Premio 5 Hermanos, que se disputará desde el viernes por los caminos vecinales de Puerto Rico, ya conoce a sus inscriptos y serán 38 los binomios que tomarán parte de la 4° fecha del Misionero de Rally.
Cerradas las preinscripciones se destacan la vuelta del binomio formoseño Gabriel Bobadilla-Martín Velázquez con el VW Gol del Grupo A, atendido por Víctor Romagnoli. También se dará el regreso del posadeño Juan “Pimpi” Gómez con Huberto Bejar sobre la Renault Mégane en el Grupo A. Otro retorno será el del binomio de Leandro N. Alem, Martín Cassoni-Ariel Sartori sobre el Renault Clío en la Clase RC5. También se dará la vuelta del binomio de Leandro N. Alem Cristian Sartori-Hugo Wolozinczuk con el Chevrolet Corsa en la AZ.
El posadeño Juan Cabral llevará de navegante a Francisco Trasel que es oriundo de Capioví y será casi local. En la RC5, Horacio Sauer-Lucas Houchuk, dejarán el Peugeot 208, y correrán con el Ford Fiesta Kinetic de Luis Da Luz y será atendido por el Manolo Racing Team y La Cautiva Rally Sport.
Mientras que Enzo Dos Santos adquirió el Ford Fiesta Kinetic (ex Lisandro Candia) y correrá con Antonella Gsell en la RC5, compartiendo el box con Sauer detro del Manolo Racing Team y La Cautiva Rally Sport.
Mientras que cambiarán de categoría el binomio de San Vicente Oscar “Richi” Sosa-Jorge Sosa, que dejan la N6 y pasará a la AZ con el VW Gol atendido por el Dani Competición. También saltarán de categoría la dupla de Puerto Iguazú, Pablo De Francesco-Darío Gómez que dejan la N6 y pasan con el VW Gol a la AZ.
Por su parte, la dupla de San Francisco de Asis Gilberto Marchioti-Diego Lovera dejará el VW Gacel y se subirá al VW Gol que le alquilaron a la familia Marchiotti y seguirá en la N6.
Mientras que Alexis Stahl hará debutar al navegante posadeño Gerónimo Cabañas, quien correrá su primera carrera sobre el Ford Ka de la Clase N2.
“Muy contento de poder participar en el rally misionero. Esto se dio gracias a un grupo de amigos que siempre me insistían a que me suba a un auto de carrera y me llegó la invitación de Alexis no pude decirle que no. Las expectativas para el fin de semana son muy buenas, Alexis viene de ganar la Copa Misiones en Alem y esta en un gran momento y espero estar a la altura. Quiero agradecer a mi familia y a mis amigos que me apoyan y me ayudan en todo para que pueda aprender lo más rápido posible”, indicó el popular Gero.
El viernes comenzará la acción con el Shakedown que se realizará en el kartódromo Carlos Albisser y desde las 21 se realizará la largada simbólica frente al Paseo Mi Solar, en pleno centro de la ciudad.
El sábado desde las 10 se pondrá en marcha la etapa 1 con cuatro pruebas especiales. El domingo, desde las 8.58 se pondrá en marcha la segunda y última etapa con otras cinco pruebas especiales. La última será en el kKartódromo Carlos Albisser donde también se realizará la premiación.
Inscriptos
Binomio Auto Localidad Categoría
1. 122) Gabriel Vidal Rodríguez-Aitor Zugasti Ford Ka Posadas Hibrido
2. 151) Maicon Paulus-Máximo Brunner Toyota Etios San Vicente Hibrido
3. 192) Cristian Andrez-Jorge Kondratiuk Ford Fiesta El Soberbio Hibrido
4. 121) José Luis Leiva-Maxi Lacheski Toyota Yaris Posadas Hibrido
5. 314) Pauly Koch-Marcelo Horchuk VW Gol L. N. Alem A
6. 323) Edgardo Pettersen-Yamil Pettersen Renault 18 A. del Valle A
7. 347) Fabio Montiel-César Ulrich Renault 18 Posadas A
8. 377) Gabriel Cabral-Gustavo Behmetiuk VW Gol El Soberbio A
9. 319) Gabriel Bobadilla-Martín Velázquez VW Gol Formosa A
10. 334) Juan M. Gómez-Huberto Bejar R. Mégane Posadas A
11. 396) Juan Cabral-Francisco Trasel VW Gol Posadas A
12. 201) Sergio Zarza-Hugo Espinola Ford Fiesta Pto. Iguazú RC5
13. 208) Horacio Sauer-Lucas Houchuk Ford Fiesta Posadas RC5
14. 209) Lisandro Vidal Rodríguez-Agustín Schuster Ford Fiesta Posadas RC5
15. 215) Martín Cassoni-Ariel Sartori Renault Clío L. N. Alem RC5
16. 244) Enzo Dos Santos-Antonella Gsell Ford Fiesta A. del Valle RC5
17. 222) Ricardo Pernigotti-Juan P. Pernigotti Ford Fiesta C. de la Sierra RC5
18. 714) Oscar “Richi” Sosa-Jorge Sosa VW Gol San Vicente AZ
19. 722) Carlos Glocker-Víctor Balbuena Renault 18 Oberá AZ
20. 728) Pablo De Francesco-Darío Gómez VW Gol Puerto Iguazú AZ
21. 732) Martín Godoy-Milton Rivero VW Senda L. N. Alem AZ
22. 733) Cristian Sartori-Hugo Wolozinczuk Ch. Corsa L. N. Alem AZ
23. 748) Angel Konopka-Aylen Konopka Fiat Palio L. N. Alem AZ
24. 799) Javier Holtzbach-Dalila Pettersen VW Gol A. del Valle AZ
25. 737) Diego Muller-Fabio Bloch VW Gol Santa Rita AZ
26. 232) Andrés Kruse-Nelson Giménez VW Gol Montecarlo N2
27. 252) Marcelo Kaczurek-Joselo Gerula VW Gol Apóstoles N2
28. 272) Benjamín Devechi-Oscar Olivera VW Gol Puerto Iguazú N2
29. 290) Matías Krysvzuk-Carlos Hesselman VW Gol El Soberbio N2
30. 280) Alexis Stahl-Gerónimo Cabañas Ford Ka Posadas N2
31. 297) Sebastián Potschka-René Dos Santos Ford Ka A. del Valle N2
32. 614) Marcos Marchiotti-Kymberlyn Marchiotti VW Gol Puerto Rico N6
33. 615) José Boni-Mariana Boni Fiat Regatta Apóstoles N6
34. 618) Nicolás Robledo-Daniel Robledo Ford Ka Posadas N6
35. 625) Gilberto Marchioti-Diego Lovera VW Gol San Francisco de Asis N6
36. 688) Sebastián Otto-Sandra Ascona VW Gol Dos Arroyos N6
37. 622) Mauro Boher-Fernanda Oviedo VW Gol Santa Rita N6
38. 633) Gabriel Kobernick-Mathias Brettin VW Gol Trend Hipólito Irigoyen N6
Cronograma de actividades
Viernes
10 a 18: Administrativa en el colectivo de la AMPyNaR
10 a 18: Técnica previa
10 a 18: Caminos habilitados para reconocimiento de los caminos
16 a 17.30: Shakedown (Pruebas Libres)
18: Apertura de Parque Cerrado
20: Cierre de Parque Cerrado
20.30: Reunión Obligatoria de Pilotos con Autoridades de la Prueba
21: Rampa de Largada Simbólica
Sábado
7 a 9: Caminos habilitados para reconocimiento
7 a 18.30: Apertura y Cierre de Dirección de Carrera
7 a 8: Verificación técnica de vehículos observados
9.32: Partida del primer auto del Parque de Asistencia
10: Largada de PE 01 Línea Paraná – Complejo Don Raúl (I)
10.18: Largada PE 02 Mbopicuá-San Alberto (I)
13.11: Largada PE 03 Línea Paraná – Complejo Don Raúl (II)
13.29: Largada PE 04 Mbopicuá-San Alberto (II)
18.15: Cierre del Parque Cerrado
Domingo
6.30: Apertura de Dirección de Carrera
7.35: Ingreso de tripulaciones a Parque Cerrado
7.45: Partida del primer auto desde Parque Cerrado
8.30: Partida del primer auto desde Parque de Asistencia
8.58: Largada PE5 Línea Paraná-Complejo Don Raúl (III)
9.16 Largada PE6 Mbopicuá-San Alberto (III)
11.29 Largada PE7 Línea Paraná-Complejo Don Raúl (IV)
11.47: Largada PE8 Mbopicuá San Alberto (IV)
13.40: Largada Súper Especial
