La familia Vidal Rodríguez celebró en la primera etapa del Rally de Puerto Rico

Gabriel viene ganando en la Hibrido y la general del Gran Premio 5 Hermanos. Lisandro se impone en la Clase RC5. Los otros ganadores fueron Gabriel Kobernick (N6), Benjamín Devechi (N2) y Gabriel Cabral (A).
El domingo se definen los ganadores de la 4° fecha del año.
La primera etapa de la 4° fecha del Misionero de Rally fue vibrante y muy cambiante. Los tres primeros tramos del día habían sido dominados por el binomio de San Vicente integrado por Maicon Paulus y Máximo Brunner (Toyota Etios), pero en el último tramo tuvieron un problema eléctrico, perdieron más de 2 minutos, y así terminó celebrando el parcial Gabriel Vidal Rodríguez y Aitor Zugasti (Ford Ka), que tuvo un andar sólido y de menos a más durante todo el día.
Así, la dupla posadeña se impuso en el parcial con un tiempo de 21m54s3/10. Segundo, a más de 3 minutos, quedó Maicon Paulus y tercero vienen José Luis Leiva y Maxi Lacheski (Toyota Yaris).
“Es una carrera corta pero muy exigente y que tiene sus condimentos. Es de las carreras más rápidas del año, donde los motores van a pleno todo el tiempo y los frenos sufren mucho porque son frenadas muy bruscas. Por suerte, pudimos superar todos los tramos sin problemas y terminamos celebrando en el último tramo”, indicó Gabriel Vidal Rodríguez.
Claro que no fue el único Vidal que se destacó. Es que el hermano menor de Gabriel, Lisandro Vidal Rodríguez, navegado por Agustín Schuster (Ford Fiesta), se llevó la etapa en la Clase RC5 con un acumulado de 23m40s. Segundo, a 5s3/10, viene la dupla integrada por los primos Ricardo y Juan Pablo Pernigotti (Ford Fiesta). Tercero, a 8s3/10, se ubica Sergio Zarza y Hugo Espínola (Ford Fiesta).
En el Grupo A, va ganando la dupla de El Soberbio, Gabriel Cabral y Gustavo Behmetiuk (VW Gol Trend), con un acumulado de 22m22s6/10. Segundo viene la dupla posadeña integrada por Fabio Montiel y César Ulrich (Renault 18) y tercero se ubica Juan “Pimpi” Gómez y Humberto Bejar (Renault Mégane).
En la AZ Light, lideran Javier Holtzbach y Dalila Pettersen (VW Gol) con un tiempo de 24m19s1/10. Segundo se ubica Ángel Konopka y Aylen Konopka (Fiat Palio) y tercero vienen Diego Muller y Fabio Bloch (VW Gol).
En la N2, la carrera está al límite. La etapa fue para la dupla de Puerto Iguazú, Benjamín Devechi y Oscar Olivera (VW Gol), con 24m21s4/10, y le ganó el parcial por 5 décimas al binomio de Aristóbulo del Valle, Sebastián Potschka y René Dos Santos (Ford Ka). Tercero se ubica Marcelo Kaczurek y Joselo Gerula (VW Gol).
En la N6, manda Gabriel Kobernick y Mathias Brettin (VW Gol Trend), que se impone tranquilo con un tiempo de 24m17s3/10. Segundo vienen Nicolás y Daniel Robledo (Ford Ka) y tercero se ubica José Boni y Mariana Boni (Fiat Regatta).
El domingo, desde las 8:58, se pondrá en marcha la segunda y última etapa con otras cinco pruebas especiales. La última será en el Kartódromo Carlos Albisser, donde también se realizará la premiación.
Cronograma de actividades
Domingo 10:
6:30: Apertura de Dirección de Carrera
7:35: Ingreso de tripulaciones a Parque Cerrado
7:45: Partida del primer auto desde Parque Cerrado
8:30: Partida del primer auto desde Parque de Asistencia
8:58: Largada PE5 Línea Paraná – Complejo Don Raúl (III)
9:16: Largada PE6 Mbopicuá – San Alberto (III)
11:29: Largada PE7 Línea Paraná – Complejo Don Raúl (IV)
11:47: Largada PE8 Mbopicuá – San Alberto (IV)
13:40: Largada Súper Especial
Fuente: El Territorio.
