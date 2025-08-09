Se puso en marcha el Misionero de Rally en Puerto Rico

La 4° fecha del Misionero de Rally, denominado, Gran Premio 5 Hermanos, se puso en marcha anoche en Puerto Rico, con sorpresas y regalos para el público.
Los binomios dedicaron la jornada para reconocer los caminos que se presentaron impecables pese a las lluvias de los últimos días.
En el Shakedown algunas duplas tuvieron inconvenientes en sus máquinas por lo que los mecánicos tuvieron que trabajar horas extras.
Ya por la noche, en la reunión de pilotos, el intendente local Carlos Gustavo Koth le dio la bienvenida a los binomios y agradeció “el apoyo de las empresas privadas para traer este evento que moviliza la economía de la región”. A su tiempo, el presidente de la AMPyNaR Carlos Máximo Brunner resaltó el esfuerzo de los equipos “para mantener el parque en tiempos que no son muy buenos” y agregó que “diagramamos una carrera para cuidar los autos”.
También se le dio la bienvenida al reconocido periodista puntano Víctor “Bocha” Di Gennaro, que con su tira diaria Rally País, cubre la actualidad de los 20 campeonatos provinciales de la Argentina y por primera vez vino a Misiones invitado por la comisión directiva de la AMPyNaR.
“Estoy maravillado con el nivel de autos y los caminos que tienen. En el Shakedown me sorprendió lo rápido que van los Hibridos y quiero felicitar a todos los binomios por la presentación de los autos. No es fácil en esto tiempos tener un parque como el que tienen ustedes”, indicó ante el aplauso de los pilotos, navegantes y mecánicos.
Acto seguido, se realizó la rampa de largada y pese al frio el público acompañó y se llevó su premio. Durante el desfile de los autos los binomios hicieron regalos a los presentes y la dupla Sebastián Otto-Sandra Ascona (VW Gol) sorprendió a los niños con regalos como chocolates, caramelos y bolsitas con sorpresa en el marco del mes de la niñez.
Claro que hubo tiempo para el show y en ese sentido, el binomio de San Vicente Oscar “Richi” Sosa-Jorge Sosa (VW Gol), aceleró en plena avenida para dar un anticipo de lo que se vivirá en los caminos.
El sábado desde las 10 se pondrá en marcha la etapa 1 con cuatro pruebas especiales. El domingo, desde las 8.58 se pondrá en marcha la segunda y última etapa con otras cinco pruebas especiales. La última será en el kartódromo «Carlos Albisser» donde también se realizará la premiación.
Cronograma de actividades
Sábado
7 a 9: Caminos habilitados para reconocimiento
7 a 18.30: Apertura y Cierre de Dirección de Carrera
7 a 8: Verificación técnica de vehículos observados
9.32: Partida del primer auto del Parque de Asistencia
10: Largada de PE 01 Línea Paraná – Complejo Don Raúl (I)
10.18: Largada PE 02 Mbopicuá-San Alberto (I)
13.11: Largada PE 03 Línea Paraná – Complejo Don Raúl (II)
13.29: Largada PE 04 Mbopicuá-San Alberto (II)
18.15: Cierre del Parque Cerrado
Domingo
6.30: Apertura de Dirección de Carrera
7.35: Ingreso de tripulaciones a Parque Cerrado
7.45: Partida del primer auto desde Parque Cerrado
8.30: Partida del primer auto desde Parque de Asistencia
8.58: Largada PE5 Línea Paraná-Complejo Don Raúl (III)
9.16 Largada PE6 Mbopicuá-San Alberto (III)
11.29 Largada PE7 Línea Paraná-Complejo Don Raúl (IV)
11.47: Largada PE8 Mbopicuá San Alberto (IV)
13.40: Largada Súper Especial
