Vidal Rodríguez y Zugasti festejaron a lo grande en el rally de Puerto Rico

El binomio integrado por Gabriel Vidal Rodríguez y Aitor Zugasti se quedó este fin de semana con con la cuarta fecha del Campeonato Misionero de Rally, que tuvo lugar en la localidad de Puerto Rico.
La dupla posadeña aprovechó el andar sólido del Ford Ka y en la jornada de hoy marcó la diferencia con sus rivales.
El equipo acumuló 45m41s2/10 para las 9 pruebas especiales y vencer en la general y en la categoría Híbrido. El binomio sumó puntaje perfecto y se aleja en la cima del campeonato de su categoría. Segundo fue José Luis Leiva-Maxi Lacheski (Toyota Yaris).
“Fue una carrera más difícil de lo que parecía. Nosotros fuimos cambiando distintas puestas a punto y es todo mérito del equipo que nos entrega un gran auto, un tanque, que se aguante todo. La experiencia fue la clave para pensar la carrera y eso nos viene dando resultado así que cuando planteamos la carrera la planteamos de esa forma, de ser pensando y de menos a más y por suerte los resultados se dan”, dijo Gabriel Vidal Rodriguez.
Asimismo, la definición de la RC5 fue apasionante y los tres principales protagonistas pasaron por la punta durante la segunda etapa. Llegaron a la definición con Lisandro Vidal Rodríguez-Agustín Schuster (Ford Fiesta) como líder por tan solo 5/10 sobre la dupla de Puerto Iguazú Sergio Zarza-Hugo Espínola (Ford Fiesta) y por 2 segundos sobre Ricardo y Juan Pablo Pernigotti (Ford Fiesta), quien había dominado la mañana del domingo.
En el Súper, la última prueba del día, finalmente se impuso Zarza-Espínola y ganó al competencia por un segundo sobre Vidal Rodríguez-Schuster, que quedó segundo. Tercero terminó Pernigotti-Pernigotti que penó con una falla en la última prueba.
En el Grupo A, venció la dupla de El Soberbio Gabriel Cabral-Gustavo Behmetiuk (VW Gol Trend) pese al esfuerzo que hizo la dupla Fabio Montiel-César Ulrich (Renault 18), quien terminó segundo. Tercero finalizó Pauly Koch-Marcelo Houchuk (VW Gol).
En la AZ Light, ganó Javier Holtzbach-Dalila Pettersen (VW Gol) y el podio lo completaron Diego Muller-Fabio Bloch (VW Gol) y Ángel Konopka-Aylen Konopka (Fiat Palio).
En la N2, se impuso la dupla apostoleña Marcelo Kaczurek-Joselo Gerula (VW Gol), seguido por la dupla de Montecarlo Andrés Kruse-Nelson Giménez (VW Gol). El binomio de Puerto Iguazú Benjamín Devechi-Oscar Olivera (VW Gol) había sido el más rápido en los caminos, pero se adelantó en la largada del PC8, recibió una penalización de 1 minutos y terminó tercero.
En la N6, ganó de punta a punta Gabriel Kobernick-Mathias Brettin (VW Gol Trend). Segundo fue Nicolás y Daniel Robledo (Ford Ka) y tercero fue José Boni-Mariana Boni (Fiat Regatta).
La próxima fecha, la quinta del campeonato, se disputará el 12, 13 y 14 de septiembre. La cita será en la localidad de Alba Posse.
Fuente: Primera Edición.
