El Misionero de Pista con invitados

El fin de semana del 23 y 24 de agosto, el Campeonato Misionero de Pista escribirá otro capítulo en la temporada 2025.
El autódromo «Ciudad de Oberá» será anfitrión de la sexta fecha del campeonato, fiscalizado por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD), que llegará con invitados en la Clase 3 y Copa Fiat 1.4.
La emoción de las carreras vendrá por partida doble y ya suenan pilotos de renombre, otros con mucha experiencia en el zonal y algunos que están corriendo a nivel nacional.
Así es que las duplas confirmadas para la Clase 3 son Juan Pablo Urrutia – Thiago Martínez; Javier Detienne – Gonzalo Antolin; Gerardo Von Steiger – “Rafa” Morgenstern; Adriano Lukoski – Matías Cravero; Santiago Viana – Lucho Viana; Damián De lima – Rudi Bundziak; Christian Sartori – Valentino Mattive; Alejandro Tarnowski – Juan Pablo Mattive; Facundo Bustos – Joaquín Telo, Gabriel Trendel – Jorge Possiel; César Villar – Juan Pablo Pastori; Stefano Bárbaro – Tomás Sniechowski.
En la Copa Fiat los pilotos locales ya convocaron a sus binomios y los que dirán presente serán, Marcelo Da Cruz – “Teto” Abente; Javier Santamaría – Diego Santamaría ; Marcelo Smichowski – Nahuel Unfurer; Nazareno Da Cruz – Martin Correa ; Lucas Fiege – Gabriel Schulz; “Tori” Cervera – Alexis Moschen; Mauricio Cabaleiro – Nicolas Slukwa; Cristian Dorper – Iván Kalitko; Carlos Sauchow – Javier Kuspki; Nicolás Lorenzo – Carlos De Ley; Juan De Olivera – Ricardo Simon; Cristian Gabrouski – Richard Ferrari; Daniel Salas – Agustín Ghiotti; Jorge Ruff – Lautaro Ruff; Diego Barchuk – Flavio Melgrati; Kaufmann Joaquin – Carlos Rojas.
En los próximos días se irá completando la grilla con la totalidad de las duplas, quienes ya se preparan para sumar la mayor cantidad de puntos posibles de cara a lo que resta en el campeonato.
Fuente: Primera Edición.
