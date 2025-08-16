El Jeep Fest Argentina tuvo sus primeras aceleradas en San Vicente

La 18ª edición del Jeep Fest Argentina, el mayor encuentro 4×4 del país, tuvo ayer sus primeras aceleradas en las pistas del Automotokart en San Vicente. Ante más de seis mil personas se realizaron las primeras clasificaciones de las categorías Damas y UTV en la modalidad de velocidad. Mientras que los participantes del Jeep Extremo tuvieron sus entrenamientos.
En la modalidad de velocidad son más de 100 los participantes para la 4ª etapa del campeonato Brasileño de Jeep y Gaiolas Cross, marcando un nuevo récord para una etapa en Argentina, por lo que el programa se tuvo que desdoblar en tres días de competencia. Entre los UTV, el brasileño Parley Fiamoncini fue el mejor con un registro de 31s604/1000. Segundo quedó su compatriota Cristiano Machado y tercero viene el misionero Gerónimo Lorenzo (foto), quien con 14 años hace su debut en el brasileño de UTV. Hoy van las trillas y la clasificación en el Campeonato Misionero de Jeep Cross (Velocidad).
Fuente: El Territorio.
