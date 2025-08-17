El Jeep Fest tuvo acción en San Vicente

Un sábado intenso se vivió en el Jeep Fest Argentina, el mayor encuentro 4×4 del país, que tuvo ayer las clasificaciones en las pistas del Automotokart en San Vicente.
Ante una verdadera multitud que colmó cada tribuna se realizaron las pasadas de la modalidad de velocidad para determinar a los finalistas en sus respectivas categorías. Mientras que los participantes del Jeep Country y Extremo tuvieron sus pasadas libres.
En la modalidad de velocidad, el más rápido del día fue el brasileño Andre Piovesan, quien marcó 29s042/1000 para la mejor vuelta interior y 29s717/1000 para el trazado exterior, acumulando 58s759/1000 para dominar la general y mandar en la categoría Gaiola Turbo.
En Gaiola Aspirado el mejor tiempo lo marcó el brasileño Andre Kouda que acumula 59s498/1000 (29s588/1000 y 29s910/1000).
En la categoría Jeep Turbo y Aspirados, que tuvo 26 participantes entre ambas categorías, dominó el campeón el brasileño Diego “Pica Pau” Maia Vicente, quien fue el más rápido en ambas categorías.
En la categoría Jeep Turbo, el obereño Andre Simon, que es bicampeón provincial, quedó tercero y se perfila para pelear por el podio ante los brasileños.
Entre los UTV, el brasileño Parley Fiamoncini volvió a dominar el segundo día de actividad, segundo quedó el brasileño Cristiano Machado y tercero viene el misionero Gerónimo Lorenzo, quien con 14 años se metió en la final de los UTV.
En la categoría Damas, la más rápida del segundo día fue la brasileña Joyce Ambrossi, segunda se metió Emily Scheis y tercera quedó Steffani Sander.
Hoy, a las 9.30, se terminará de clasificar en Gaiolas y Jeep Cross y desde las 15 se disputarán las finales.
