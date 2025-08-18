El Jeep Fest Argentina coronó a sus campeones

Con una verdadera fiesta del 4×4, el Automotokart San Vicente cerró la 18° Edición que fue acompañado por más de 25 mil personas, que colmaron cada espacio disponible alrededor de las pistas.
El Rey de la Pista fue el brasileño Andre Piovesan, quien marcó 29s042/1000 para la mejor vuelta para dominar por primera vez la general. Además, ganó por segundo año consecutivo la categoría Gaiola Turbo. En Gaiola Aspirado el campeón fue el brasileño Andre Kouda.
En la categoría Jeep Turbo y Aspirados, se volvió a consagrar campeón el brasileño Diego “Pica Pau” Maia Vicente, quien fue el más rápido en ambas categorías y se llevó los dos títulos. En la categoría Jeep Turbo, el obereño Andre Simon, que es bicampeón provincial, quedó cuarto, mejorando su actuación del año pasado, donde había terminado 5°.
Simon también se impuso en la fecha del provincial del Jeep Cross y va rumbo al tricampeonato provincial consecutivo. Segundo en el provincial quedó el piloto de Villa Bonita José Luis “Paquito” Birarelli y tercero fue Diego Arrua.
«Muy feliz de poder competir con estos grandes pilotos. Llegamos a estar segundo pero hoy no encontramos la mejor puesta a punto, los tiempos se bajaron y quedamos cuartos. Igual muy feliz porque pudimos pelear de igual a igual», indicó André Simon.
Entre los UTV, el brasileño Parley Fiamoncini volvió a dominar la general y la categoría UTV Pro y se consagró por segundo año consecutivo en San Vicente. Segundo quedó el brasileño Cristiano Machado. Tercero en la general y primero en la UTV Principiantes fue el local Gerónimo Lorenzo, quien con 14 años ganó en su debut en la categoría UTV. Segundo en la UTV Principiantes quedó el brasileño Faraon Sidinei.
«Muy sorprendido, yo ya estaba conforme con el tercer puesto y ahora me entero que gané en la debutante, así que más que feliz. Agradecerle a Parley y todo su equipo que fueron enseñándome los secretos de estos autos y muy feliz por ganar en casa», indicó el adolescente.
La categoría Damas, quedó en manos de la brasileña Joyce Ambrossi, quien se consagró por primera vez en San Vicente. Segunda quedó Emily Scheis y tercera quedó Steffani Sander.
El campeonato del Jeep Country Misiones también consagró a los mejores. En Damas ganó Florencia Moreira, seguida por Ainara Kubitz y tercera fue Sol Muchewicz.
En categoría 4 Cilindros venció Marcelo Schultz, seguido por André Dedina y Marcelo Moreira. En la 6 Cilindros, Daniel Bubanz, seguida por Juan Weber y Daniel Obus. En Diesel, venció Diego Kubita, seguido por Braian Avila y Emilio Ruff
El Desafío Extremo internacional quedó en manos del piloto de Bernardo de Irigoyen Luiz Aquino, seguido por el paraguayo Fernando Teixeira y el brasileño Wilhian Ourique
El mayor encuentro 4×4 del país terminó con el sorteo del Jeep 0Km que se fue de nuevo para San Pedro. Como no podía ser de otra manera se terminó a puro baile con el Grupo Carisma. El balance es más que positivo ya que se calcula que durante los 5 días del evento pasaron por el predio del Automotokart más de 70 mil personas. Las autoridades brasileñas ya confirmaron a San Vicente como parte del calendario 2026.
Fuente: El Territorio.
