La 6° fecha de Misionero de Pista tuvo su primera jornada en el autódromo Ciudad de Oberá con las clasificaciones y las primeras series que comenzaron a disputarse con lluvia y que terminaron con piso seco.
A primera hora y con lluvia, el TCM salió a clasificar y Darío Bogado (Chevrolet) se quedó con la pole con un tiempo de 1m37s861/1000. Segundo quedó Cristian Alvez (Chevrolet) a 237/1000 y tercero a 842/1000 quedó el chaqueño Alan Iserre (Ford).
El TC4000 tuvo a Marcelo Kuchaski (Chevrolet) como el más rápido con un tiempo de 1m28s547/1000, seguido por Javier Kupski (Ford) y Cristian Grygorszyn (Chevrolet).

Con una pista que se iba secando, la Clase 1 clasificó en dos grupos y el dueño de la pole fue Deivid Skowron quien estrenó de la mejor manera el Fiat Uno, que construyó el MB Power. El piloto de Campo Grande marcando 1m23s338/1000 para la mejor vuelta y fue el más rápido de los 19 autos que salieron a clasificar. Segundo quedó el posadeño Kevin Johnson (Fiat Uno) y tercero fue José Luis De Lima (Fiat Uno).El Misionero de Pista le puso el pecho al frío y la lluvia en Oberá

La Copa Fiat 1.4, presentó un parque de 28 máquinas por lo que también debieron correr en dos grupos. La dupla más rápida a la hora de clasificar fue la integrada por Nazareno Da Cruz- Martín Correa y fue Nazareno, el piloto titular, el que marcó el mejor tiempo con 1m26s408/1000. Segundo quedó el puntero del campeonato Daniel Salas (Agustín Ghiotti) y tercero fue Joaquín Kauffmann (Carlos Rojas).

La Clase 3, que también corre con Invitados, en la mayoría de los casos las duplas eligieron que sean los invitados los que salgas a clasificar. El Valentino Mattive, le dio a Christian Sartori, su primera pole en la categoría con un tiempo de 1m20s682/1000. Segundo quedó Gonzalo Antolín con el Etios de Javier Detienne y tercero fue Rudi Bundziak con el Clío de Damián De Lima.

Como ya es habitual, la tarde culminó con las primeras Series. En esta oportunidad fue el turno de TCM y TC 4000.

El eldoradense Darío Bogado, que había sido el más rápido pero fue penalizado con 5 puesto por no concurrir a la reunión de pilotos, hizo una gran largada y del 5° puesto llegó a la punta y después volvió a marcar el rumbo de las acciones en pista y llegó primero a la bandera a cuadros. Segundo fue Javier Soczyuk (Chevrolet) y tercero fue el posadeño Cristian Álvez, quien largó desde boxes y remontó posiciones durante las 6 vueltas.El Misionero de Pista le puso el pecho al frío y la lluvia en Oberá

En el TC4000, Julio César Benítez (Chevrolet) aprovechó los problemas de sus rivales y se quedó con la serie. En segunda posición quedó Cristian Grygorszyn (Chevrolet), quien venía ganando, pero pisó una mancha de aceite y realizó un trompo y tercero fue Oscar Horrisberger (Ford), quien cumplió su mejor actuación en una serie.
El domingo la actividad comenzará a las 9, cuando el primer grupo de la Clase 1 salga a pista a correr su serie. Luego irán el resto de las series y las finales.

