El Misionero de Pista le puso el pecho al frío y la lluvia en Oberá

La 6° fecha de Misionero de Pista tuvo su primera jornada en el autódromo Ciudad de Oberá con las clasificaciones y las primeras series que comenzaron a disputarse con lluvia y que terminaron con piso seco.
A primera hora y con lluvia, el TCM salió a clasificar y Darío Bogado (Chevrolet) se quedó con la pole con un tiempo de 1m37s861/1000. Segundo quedó Cristian Alvez (Chevrolet) a 237/1000 y tercero a 842/1000 quedó el chaqueño Alan Iserre (Ford).
El TC4000 tuvo a Marcelo Kuchaski (Chevrolet) como el más rápido con un tiempo de 1m28s547/1000, seguido por Javier Kupski (Ford) y Cristian Grygorszyn (Chevrolet).
Con una pista que se iba secando, la Clase 1 clasificó en dos grupos y el dueño de la pole fue Deivid Skowron quien estrenó de la mejor manera el Fiat Uno, que construyó el MB Power. El piloto de Campo Grande marcando 1m23s338/1000 para la mejor vuelta y fue el más rápido de los 19 autos que salieron a clasificar. Segundo quedó el posadeño Kevin Johnson (Fiat Uno) y tercero fue José Luis De Lima (Fiat Uno).
La Copa Fiat 1.4, presentó un parque de 28 máquinas por lo que también debieron correr en dos grupos. La dupla más rápida a la hora de clasificar fue la integrada por Nazareno Da Cruz- Martín Correa y fue Nazareno, el piloto titular, el que marcó el mejor tiempo con 1m26s408/1000. Segundo quedó el puntero del campeonato Daniel Salas (Agustín Ghiotti) y tercero fue Joaquín Kauffmann (Carlos Rojas).
La Clase 3, que también corre con Invitados, en la mayoría de los casos las duplas eligieron que sean los invitados los que salgas a clasificar. El Valentino Mattive, le dio a Christian Sartori, su primera pole en la categoría con un tiempo de 1m20s682/1000. Segundo quedó Gonzalo Antolín con el Etios de Javier Detienne y tercero fue Rudi Bundziak con el Clío de Damián De Lima.
Como ya es habitual, la tarde culminó con las primeras Series. En esta oportunidad fue el turno de TCM y TC 4000.
El eldoradense Darío Bogado, que había sido el más rápido pero fue penalizado con 5 puesto por no concurrir a la reunión de pilotos, hizo una gran largada y del 5° puesto llegó a la punta y después volvió a marcar el rumbo de las acciones en pista y llegó primero a la bandera a cuadros. Segundo fue Javier Soczyuk (Chevrolet) y tercero fue el posadeño Cristian Álvez, quien largó desde boxes y remontó posiciones durante las 6 vueltas.
En el TC4000, Julio César Benítez (Chevrolet) aprovechó los problemas de sus rivales y se quedó con la serie. En segunda posición quedó Cristian Grygorszyn (Chevrolet), quien venía ganando, pero pisó una mancha de aceite y realizó un trompo y tercero fue Oscar Horrisberger (Ford), quien cumplió su mejor actuación en una serie.
El domingo la actividad comenzará a las 9, cuando el primer grupo de la Clase 1 salga a pista a correr su serie. Luego irán el resto de las series y las finales.
Fuente: Pablo Lizarraga, El Territorio.
