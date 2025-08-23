Todo listo para la fiesta en Oberá

El Misionero de Pista escribirá desde hoy el sexto capítulo de la temporada en el autódromo Ciudad de Oberá. Fiscalizada por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) y bajo la organización del Automóvil Club Oberá (ACO) se llevará adelante la fecha, que será especial y con invitados en la Clase 3 y la Copa Fiat 1.4.
La emoción de las carreras vendrá por partida doble y ya suenan pilotos de renombre, otros con mucha experiencia en el zonal y algunos que están corriendo a nivel nacional.
Así, ayer ya estuvieron girando en el circuito las duplas confirmadas para la Clase 3 que son las siguientes: Juan Pablo Urrutia-Thiago Martínez; Javier Detienne-Gonzalo Antolin, Gerardo Von Steiger-Luis Garay, Adriano Lukoski-Matías Cravero, Santiago Viana-Lucho Viana, Damián De Lima-Rudi Bundziak, Christian Sartori-Valentino Mattive, Alejandro Tarnowski-Juan Pablo Mattive, Facundo Bustos-Joaquín Telo, Gabriel Trendel-Jorge Possiel, César Villar-Juan Pablo Pastori y Stefano Bárbaro-Tomás Sniechowski.
Mientras que en la Copa Fiat 1.4 los pilotos locales ya convocaron a sus binomios y los que dirán presente serán Marcelo Da Cruz-Juan Pablo “Teto” Abente, Javier Santamaría-Diego Santamaría, Marcelo Smichowski-Nahuel Unfurer, Nazareno Da Cruz-Martín Correa; Tori Cervera-Alexis Moschen, Mauricio Cabaleiro-Nicolás Slukwa, Cristian Dorper-Iván Kalitko, Carlos Sauchow-Javier Kuspki, Nicolás Lorenzo-Carlos De Ley, Juan De Olivera-Ricardo Simon, Cristian Gabrouski-Richard Ferrari, Daniel Salas-Agustín Ghiotti; Jorge Ruff-Lautaro Ruff, Diego Barchuk-Flavio Melgrati, Joaquín Kaufmann-Carlos Rojas y Diego Bonda-Piki Errecaborde. Un dato de color es que estarán en pista todo los campeones de la Copa Fiat 1.4.
Precisamente en las últimas horas se sumaron más duplas en la Copa Fiat 1.4 que para esta fecha presenta el parque más numeroso con 28 autos. Entre sus filas habrá varios debutantes en este certamen, aunque ya son pilotos conocidos que regresan a la categoría como Diego Bonda y Agustín Ortega. Además, se suma Fernando Martínez que estará acompañado por Sebastián Certain como invitado.
Para lo que será la actividad del fin de semana para las categorías antes mencionadas, la clasificación será de libre elección quién salga a pista. Así mismo, mañana no correrán Series, sino que habrá una final para el titular y una para el invitado, quien le otorgará el 50% de los puntos de dicha carrera.
El rol de los invitados será fundamental para los puntos que están en juego en el campeonato, que en la Clase 3 tiene como líder a Javier Detienne con 140 puntos. En segundo lugar se ubica Santiago Viana con 131 y tercero el obereño Juan Pablo Urrutia con 105.
El imparable Dani Salas se mantiene puntero de la Copa Fiat 1.4 y, con cuatro fechas ganadas de las cinco disputadas, acumula 183 unidades. Con algunos puntos menos (148), segundo se ubica Nazareno Da Cruz y completa el podio Oscar Antonio “Tory” Cervera con 134.
La Clase 1 también tiene firme a su monarca, ya que Bautista Bustos ocupa la primera posición (154) desde hace algunas fechas. Juan Finten con 121 puntos y José De Lima con 115 son sus inmediatos perseguidores.
En el TCM el líder es Cristian Álvez, actual campeón de la categoría, con 161 unidades. Con 135 se ubica segundo Darío Bogado, y con 125 está tercero Lucas Márquez Da Silva.
Javier Kupski también busca revalidar el título en el TC 4000 y continúa como puntero con 166,5. El segundo puesto es compartido por Julio César “Bananita” Benítez y Carlos Cabral que suman 125 cada uno. Un poco más atrás aparece Marcelo Kuchaski con 93,5.
Hoy, desde las 9.30, se inicia la actividad oficial; en tanto que el Automóvil Club Oberá informó que el Portón 2 ya está habilitado desde hoy a las 8, mientras que el uno abrió el jueves.
El valor de la entrada general se mantiene en 12 mil pesos, con validez para todos los días de carrera. Los menores de 12 años, inclusive, no abonarán.
