El Misionero de Pista cerró la 6° fecha con festejos y un poco de suspenso

La 6° fecha del Campeonato Misionero de Pista, se cerró en el autódromo de Oberá con varios festejos y algunos que quedaron en suspenso, luego de la revisión técnica de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD).
Luego de las series de la Clase 1, que quedaron en manos de Kevin Johnson y Devid Skowron se dio paso a las finales.
Las 28 máquinas de la Copa Fiat 1.4 coparon la grilla con los titulares al volante. Tras 14 vueltas, Nazareno Da Cruz logró su segunda victoria del certamen, cortando la racha del chaqueño Daniel Salas quien llegó segundo y sigue como líder del campeonato. En tercer lugar, arribó el apostoleño Joaquín Kaufmann quien sumó su segundo podio consecutivo.
En la Final de Invitados de la Copa Fiat 1.4 se vivieron momentos de tensión en pleno inicio de la competencia y luego de un accidente múltiple, que ocurrió apenas unos metros después de la primera curva y que involucró a Richard Ferrari (Cristian Grabouski), Ricardo Simon (Juan De Olivera), Diego Santamaría (Javier Santamaría) y Nicolás Parij (Likay), quien terminó volcando, por lo que se tuvo que parar la pruebas con bandera roja. Si bien ninguno de los involucrados tuvo golpes de consideración todos quedaron fuera de competencia.
Tras varios minutos de carrera detenida, se reanudó la competencia y se vivió una de las mejores carreras de la tarde. Martín Correa, con el auto de Nazareno Da Cruz tomó la punta y lideró gran parte de la competencia luchando palmo a palmo con Agustín Ghiotti (Daniel Salas). Ghiotti tuvo un fuera de pista cuando liderada y Correa volvió a la punta, pero desde el puesto 19° se vino Javier Kupski con el auto de Carlos Souchow y sobre el final pudo superar a Correa y terminar ganando una carrera épica. Segundo terminó Correa y tercero fue Alexis Moschen.
En el TCM festejó Darío Bogado (Chevrolet) que tuvo un gran desempeño durante todo el fin de semana. El obereño Lucas Márquez Da Silva (Chevrolet 400) y Cristian Álvez (Chevrolet) se quedaron con el segundo y tercer puesto, respectivamente, sumando puntos importantes para el campeonato, luego del toque que tuvieron Alan Iserre (Ford) y Javier Soczyuk (Chevrolet), en la vuelta final, cuando los dos venían en zona de podio.
El TC 4000 brindó otro buen espectáculo con Julio César “Bananita” Benítez (Chevrolet), haciendo la punta de la carrera y aguantado a Javier Kupski (Ford). Así fue toda la carrera con los dos viajando al límite. Ganó Bananita, que le hizo una luz sobre el final a Kupski, quien llegó segundo luego de largar 9°. Completó el podio Cristian Grygorszyn (Chevrolet).
Kevin Johnson (Fiat Uno), Alejandro Báez (Fiat Uno) y Deivid Skowron (Fiat Uno) hicieron las delicias del público en la final de la Clase 1, que fue muy entretenida, pero lamentablemente terminó con el Auto de Seguridad.
Luego de la revisió técnica fue excluido Báez por la tapa de cilindro. Así, en el podio fina fue para Johnson, Skowron y Bautista Bustos, que sigue como líder del campeonato. Finalmente, hubo apelación y los Comisarios Deportivos informaron, mediante la planilla oficial que los resultados se mantienen en suspenso por técnica y en los próximos días se emitirá el resultado final.
Otra que quedó en suspenso fue la Clase 3. El buen desempeño de Valentino Mattive en la Clasificación de sábado hizo que Christian Sartori (Renault Clío) largara por primera vez desde la posición de privilegio en la final de la Clase 3. Dominó de punta a punta y terminó primero en pista, seguido por Javier Detienne (Toyota Etios) y tercero fue Santiago Viana (Renault Clío).
Entre los invitados de la Clase 3, que cerraron la jornada con una carrera atrapante. Valentino Mattive (Clío) mantuvo el «1» que le dejó Sartori en la final de titulares y le sumó puntos para el campeonato, ya que terminó primero en pista. Tomas Sniechowski, con el Clío de Stefano Bárbaro terminó segundo en una buen remontada y completó el podio el Carlitos Okulovich (con el Cío de Huta), quien largó en el fondo y terminó celebrando ante su gente la tercera colocación lograda.
Claro que ambas victorias del Mattive Racing quedaron en suspenso por decisión técnica ya que se observó la parrilla del Clío de Sartori. Como el de Alem apeló habrá que esperar la resolución final en los próximos días.
La próxima fecha será recién en el mes de octubre, los días 4 y 5 en escenario a confirmar por parte de la FeMAD, ya que resta la revisión final para confirmar la vuelta del autódromo Ciudad de Eldorado.
Fuente: Pablo Lizarraga, El Territorio.
