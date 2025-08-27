La dupla Finke Jr-Espindola ya vive su debut en el Rally Mundial

El binomio de Aristóbulo del Valle, Héctor Finke (Jr)-Marcos Espindola (Peugeot 208 Rally4) comenzaron a palpitar lo que será su debut en el Rally Mundial (WRC) que disputará su 10° fecha desde mañana jueves por los caminos del departamento de Itapúa en Paraguay.
La dupla campeona de la categoría Hibrida del Misionero de Rally tendrá su primera incursión en una competencia mundial y será la única dupla argentina en el Rally de Paraguay. Lo hará sobre un Peugeot 208 Rally4 del equipo TRP Rally División, que dirige el paraguayo Leo Balbuena, dentro de la divisional RC4 Rally4.
El binomio Finke-Espindola viene creciendo en cada temporada, siendo campeón provincial, logrando podios a nivel nacional y ahora se convertirá en la sexta dupla misionera en largar una cita mundial de la historia y el primero en hacerlo fuera de su país.
“Llegó el fin de semana que tanto soñamos, vamos con ganas de ser protagonistas, empezamos a hacer los recorridos de los caminos, será una prueba muy larga y dura para nuestros autos. Serán 19 tramos y 350 kilómetros de competencia. Seguimos aprendiendo acerca del comportamiento del Peugeot 208 Rally4 para sacarle el mejor provecho posible y, ojalá, volver a casa con un podio”, explicó Finke Jr.
El Rally de Paraguay, 10° cita del WRC, comenzará el jueves a las 8.01 con el Shakedown que se realizará en Trinidad. A las 19, será la Largada Simbólica en el Sambodromo de Encarnación.
El viernes la prueba comenzará con 8 pruebas especiales. El sábado se correrán 7 tramos más y el domingo la definición será con 4 tramos más. La premiación será en la Misiones Jesuíticas de Trinidad
Cronograma
Jueves 28:
8:01 Shakedown, Trinidad (4.92km) Prueba de manejo, Trinidad (4,92 km)
19: Largada Simbólica en el Sambodromo de Encarnación
Viernes 29:
08:03 SS1 Cambyretá 1 (18.70km) ES1 Cambyretá 1 (18,70 km)
08:51 SS2 Nueva Alborada 1 (19.25km) ES2 Nueva Alborada 1 (19,25 km)
09:47 SS3 Yerbatera 1 (30.0km) SS3 Yerbatera 1 (30,0 km)
10:47 SS4 Autódromo 1 (2.50km) ES4 Autódromo 1 (2,50 km)
13:20 SS5 Cambyretá 2 (18.70km) ES5 Cambyretá 2 (18,70 km)
14:08 SS6 Nueva Alborada 2 (19.25km) ES6 Nueva Alborada 2 (19,25 km)
15:03 SS7 Yerbatera 2 (30.0km) ES7 Yerbatera 2 (30,0km)
16:44 SS8 Autódromo 2 (2.50km) ES8 Autódromo 2 (2,50 km)
Sábado 30:
08:05 SS9 Carmen del Paraná 1 (18.67km) ES9 Carmen del Paraná 1 (18,67km)
09:08 SS10 Artigas 1 (23.14km) ES10 Artigas 1 (23,14km)
10:21 SS11 Cantera 1 (13.74km) SS11 Cantera 1 (13,74 km)
11:35 SS12 Autódromo 3 (2.50km) ES12 Autódromo 3 (2,50 km)
14:05 SS13 Carmen del Paraná 2 (18.67km) ES13 Carmen del Paraná 2 (18,67 km)
15:08 SS14 Artigas 2 (23.14km) ES14 Artigas 2 (23,14km)
16:21 SS15 Cantera 2 (13.74km) ES15 Cantera 2 (13,74 km)
Domingo 31:
08:29 SS16 Bella Vista 1 (21.86km) ES16 Bella Vista 1 (21,86 km)
10:05 SS17 Misión Jesuítica Trinidad 1 (18.15km) ES17 Misión Jesuítica Trinidad 1 (18,15km)
11:02 SS18 Bella Vista 2 (21.86km) ES18 Bella Vista 2 (21,86 km)
13:15 SS19 Misión Jesuítica Trinidad 2 (18.15km) ES19 Misión Jesuítica Trinidad 2 (18,15km)
13:35 Podium, Misiones Jesuíticas Trinidad Podio, Misiones Jesuíticas Trinidad
Fuente: Pablo Lizarraga, El Territorio.
