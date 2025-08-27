La próxima fecha del Misionero de Pista se correrá en Eldorado

El renovado autódromo «Enrique Seeber» de Eldorado sería sede de la séptima fecha del Campeonato Misionero de Pista, confirmada para el próximo 5 de octubre.
Así lo aseguró Gustavo Moschner, coordinador general del autódromo: “Está 100% confirmado que la fecha se corre en Eldorado”.
Moschner explicó que trabajan con exigencias de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FEMAD). “Estamos contra reloj con un montón de exigencias respecto a la seguridad de pista y otras cosas. El 5 de septiembre tendríamos que realizar las pruebas correspondientes de la pista”, dijo.
Y aclaró que los testeos estarán a cargo de “pilotos que no están participando del campeonato misionero”.
