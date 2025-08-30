La FeMAD supervisó avances de obras en el autódromo de Eldorado

Los eldoradenses reavivan la ilusión de tener un trazado en actividad, ya que desde hace algunas semanas se retomaron las obras dentro del autódromo «Enrique Seeber». En un trabajo articulado entre el municipio, la Provincia, socios del Automoto Club y también la colaboración de los clubes de Posadas (ACM) y Oberá (ACO) se trabaja de manera intensa y sostenida para que la Capital del Trabajo sea anfitriona de la séptima fecha del Campeonato Misionero de Pista.
Para ello, integrantes de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) supervisaron las obras que se están realizando. Actualmente se trabaja en el mantenimiento de banquinas y taludes en la totalidad del trazado, como también en materia de seguridad con la colocación de los denominados “muñecos de goma”, pianos y vías de escape.
Como parte de la premisa de trabajar todos juntos en pos del automovilismo misionero, el Automóvil Club Misiones y el Automóvil Club Oberá aportaron muñecos de protección, semáforos, carpas, tableros eléctricos, tribunas, entre otros, para que el espectáculo sea completo e igual que en los otros trazados.
Desde la FeMAD vieron con buenos ojos lo logrado hasta al momento y confían en que con este ritmo se llegue bien con el tiempo para la próxima fecha. Una vez finalizadas las obras se realizará una prueba comunitaria con pilotos y colaboradores para garantizar que estén dadas todas las condiciones y así confirmar a Eldorado dentro del calendario del Misionero de Pista.
El presidente de la FeMAD, Carlos Nunes Velloso, formó parte de la comitiva que recorrió la pista y sostuvo que “es una gran alegría este enorme esfuerzo que está realizando el equipo de trabajo del club y el municipio, para poder llegar al ansiado día del 5 de octubre”.
Se vive un clima de mucho optimismo y emoción entre todos los sectores involucrados, ya que incluir un trazado al campeonato significará un crecimiento de todos los sectores, no solo del deportivo, ya que el norte sumará un atractivo que beneficiará al comercio, hotelería, espacios de recreación, entre otros.
