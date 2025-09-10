Horarios confirmados para el Rally de Alba Posse

La 6° edición del Gran Premio Mariano Marchiotti que se realizará por los caminos del municipio de Alba Posse, tiene los horarios confirmados para lo que será la 5° fecha del calendario del Misionero de Rally, con un recorrido variado que mezcla sectores rápidos, caminos técnicos y el tradicional marco de la costa del río Uruguay.
Entre el viernes y el domingo, los protagonistas disputarán un total de 8 pruebas especiales y un poco más de 84 kilómetros cronometrados.
La actividad se abrirá el viernes con el shakedown donde los binomios realizarán la última prueba antes del inicio de la competencia. Por la noche, desde las 20, se realizará la largada promocional en la rotonda de Santa Rita, en lo que será el primer contacto entre el público y las tripulaciones.
El sábado la acción comenzará a las 10:53 con los clásicos tramos de San Francisco-Acaraguá y Colonia Larangeira-Alba Posse. En total, la jornada sabatina ofrecerá 4 pruebas y algo más de 41 kilómetros cronometrados, con un recorrido variado que requerirá máxima concentración y regularidad.
El domingo la actividad comienza a las 10:33 repitiéndose los mismos tramos con otros 41 kilómetros de pruebas cronometradas para conocer los ganadores de la 5ta fecha del año.
Mañana se presentará en la Costanera
La presentación de la 5° fecha del Campeonato Misionero de Rally, que se disputará desde el viernes por los caminos vecinales de Alba Posse y Santa Rita, se realizará el miércoles con una conferencia de prensa a realizarse en horas del mediodía en la Costanera de Alba Posse.
Como viene siendo habitual, la conferencia de prensa de la 6ta edición del Gran Premio ‘Mariano Marchiotti’ se realizará en el paseo costero con miras al río Uruguay y contará con la presencia del presidente de la AMPyNaR Carlos Máximo Brunner, del vicepresidente Luis Da Luz, el intendente Lucas Gerhardt, autoridades de la prueba, de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) y los pilotos locales, que tomarán parte de la prueba
Los referentes darán detalles de la carrera que comenzará el viernes con la largada simbólica a realizarse en Santa Rita. El sábado se disputará la primera etapa y domingo será la segunda etapa por los caminos del municipio de Alba Posse.
Se suman los locales
Los pilotos locales se sumarán en gran número en Alba Posse. Uno de los regresos será el del binomio Saúl Alvez-Cristian Mieth (VW Gol Trend) quien estará en la Clase N6 en la 6° edición del Gran Premio Mariano Marchiotti, que se realizará el fin de semana.
“El auto está listo, en Eldorado metimos un buen fin de semana solo que penalizamos con 30 minutos, así que el auto había terminado entero, Dani Hjorth había hecho un repaso general para la fecha de Jardín América, pero por razones laborales no pudimos ir, así que pudimos probar con tiempo”, comentó el navegante Cristian Mieth.
“Dani puso un controlador de largada y realizó algunas mejoras que le faltaban al auto, así que apuntamos a tener un buen fin de semana. Conocemos bastante los caminos, y vamos por un buen resultado”, agregó.
Por su parte, el binomio de 9 de Julio Nelson Gluge-Julián Goulart estrenará un nuevo auto.
Gluge, quien había debutado el año pasado en la Clase N6, construyó en los últimos meses el VW Gol con el que estará corriendo en la AZ Light.
“Trabajamos mucho para terminar el VW Gol nuevo que armamos en el taller, vamos a la AZ, con Julián Goulart y la idea es terminar la competencia ya que el auto es nuevo y falta conocerlos un poco más”, comentó.
La dupla de 9 de julio correrá casi de local “seguramente mucha gente va a ir a la carrera, así que esperemos estrenar de la mejor manera el auto”, comentó.
Cronograma de actividades
RALLY ALBA POSSE “GRAN PREMIO MARIANO MARCHOTTI 6TA EDICION”
Viernes 12:
12: Cierre de Inscripciones con Penalidad.
12. a 18: Administrativa en Colectivo AMPyNAR.
12 a 18: Caminos habilitados para recorrido, con libro de ruta
12 a 19: Técnica Previa en Est. Servicio YPF Petrovalle Ruta 8.
16 a 17.30: Shakedown (Pruebas Libres)
18:30: Apertura Parque Cerrado Simbólica.
19:30: Cierre Parque Cerrado Simbólica
19: Reunión Obligatoria Pilotos (club River Santa Rita)
20: Largada Simbólica Rotonda Ruta 8 y Ruta 2.
Sábado 13:
7 a 10: Caminos habilitados para recorrido
8 a 10: Técnica Previa en YPF Petrovalle Ruta 8.
10.30: Partida del primer auto desde Parque Asistencia
10.53: Largada P.E 01– SAN FRANCISCO-ACARAGUA (I)
11.36: Largada P.E 02 – COLONIA LARANGEIRA–ALBA POSSE (I)
14.04: Largada P.E 03 –SAN FRANCISCO-ACARAGUA (II)
14.47: Largada P.E 04 – COLONIA LARANGEIRA–ALBA POSSE (II)
1ª Etapa: 42.140 metros de Pruebas Especiales y 66.680 metros de Enlaces
Domingo 14:
9.20: Ingreso de tripulaciones a parque cerrado
10.10: Partida del primer auto desde parque Asistencia.
10.33: Largada P.E 05– SAN FRANCISCO–ACARAGUA (III)
11.16: Largada P.E 06 – COLONIA LARANGEIRA–ALBA POSSE (III)
13.14: Largada P.E 07– SAN FRANCISCO–ACARAGUA (IV)
13.57: Largada P.E 08– COLONIA LARANGEIRA–ALBA POSSE (IV)
Técnica Final Galpón de Junior Boher (Ruta 2 al lado Comisaria)
2ª Etapa: 42.140 metros de Pruebas Especiales y 57.580 metros de Enlaces.
Fuente: Pablo Lizarraga, El Territorio.
Comentarios recientes