El Rally de Alba Posse tiene sus protagonistas

Con 42 binomios se pondrá en marcha el viernes la quinta fecha del Campeonato Misionero de Rally, que se disputará por los caminos del municipio de Alba Posse.
Habrá varios regresos en las distintas categorías. En la categoría Hibrido retornará la dupla de Eldorado que corre bajo el seudónimo Abbott-Costello con el Ford Ka. En el Grupo A, se dará la vuelta del binomio Gabriel Bunine-Agustín Olsen con el Ford Fiesta. Otro regreso será el de la dupla posadeña integrada por Marcelo Alcaraz-Jorgelina Alcaraz con el Peugeot 307. Desde Formosa llegará Facundo Santos-Martín Velázquez que estarán con un VW Gol. Mientras que la dupla local Andrés Genesini-Fernando Da Silva se sumará con un Renault 18.
En la RC5, hará su debut Sebastián Potschka-René Dos Santos con el Ford Fiesta Kinetic ex Luis Da Luz y retornará luego de una fecha de ausencia el bonaerense David Trump-Francisco Trasel con el Ford Fiesta Kinetic, atendido por el Valdez Competición.
La Clase AZ será una de las más numerosas y tendrá 9 binomios. La dupla de Iguazú Pablo De Francesco-Darío Gómez estrenarán un nuevo motor en el VW Gol y la dupla de 9 de Julio, Nelson Gluge-Julián Goulart presentará un nuevo VW Gol. También se dará la vuelta del local Yunior Boher y cumplirá el sueño de correr con su hija Morena.
En la Clase N2 8V habrá tres regresos: Luis Smiguel-Marcelo Smiguel (Ford Ka), el brasileño Leandro Penno-Jaime Sebastián Lescano (VW Gol) y la dupla de El Soberbio Matías Krysvzuk-Carlos Hesselmann con el VW Gol Power.
Por último en la N6 regresarán dos duplas locales Saúl Alvez Siqueira-Cristian Mieth con el VW Gol Trend y Mauro Boher-Fernanda Oviedo con el VW Gol. Los dos autos atendidos por el Santa Rita Rally Team.
La actividad se abrirá el viernes con el shakedown donde los binomios realizarán la última prueba antes del inicio de la competencia. Por la noche, desde las 20, se realizará la largada promocional en la rotonda de Santa Rita, en lo que será el primer contacto entre el público y las tripulaciones.
El sábado la acción comenzará a las 10:53 con los clásicos tramos de San Francisco-Acaraguá y Colonia Larangeira-Alba Posse. En total, la jornada sabatina ofrecerá 4 pruebas y algo más de 41 kilómetros cronometrados, con un recorrido variado que requerirá máxima concentración y regularidad.
El domingo la actividad comienza a las 10:33 repitiéndose los mismos tramos con otros 41 kilómetros de pruebas cronometradas para conocer los ganadores de la 5ta fecha del año.
Fuente: Mundo Motor Misiones.
