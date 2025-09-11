Se presentó la fecha del Misionero de Rally en Alba Posse

En el marco natural de la Costanera de Alba Posse se presentó ayer la 5ta fecha del calendario Misionero de Rally, que se disputará desde este viernes al domingo, por los caminos del Alto Uruguay.
En la oportunidad brindaron detalles de la prueba, el intendente de Alba Posse Lucas Gerhardt, el presidente de la AMPyNaR, Carlos Máximo Brunner; el vicepresidente Luis Da Luz; el encargado de seguridad de la AMPyNaR Comisario General, Néstor García Da Rosa, Marcos Marchiotti en representación de los pilotos y Leonil Marchiotti en representación de la familia Marchiotti, ya que será nuevamente homenaje a Mariano Marchiotti. El oficial Principal Andrés Guillermo Schulz, Jefe de Comisaría Alba Posse y el comisario Juan Ademir Batista, Jefe de la división Comando Radioeléctrico Santa Rita.
“Agradecer una vez más a la AMPyNaR por confiar en nosotros para hacer la fecha acá en Alba Posse y Santa Rita, será la 6° edición Mariano Marchiotti, nuestro amigo que junto con Leonil fue pionero del rally acá. Los caminos están listos, se suman varios pilotos locales y vamos a tener buen tiempo así que esta todo dado para que sea una fiesta”, contó Gerhardt al abrir la conferencia.
“Para nosotros es una gran alegría venir a Alba Posse y Santa Rita, uno de los rallyes con más ediciones, donde sabemos del trabajo del municipio, del personal municipal, de la Cooperativa para presentar todas las comodidades del Parque de Asistencia, de la fuerza de seguridad, del personal de salud, sabemos de su pasión y es una de las localidades con mayor cantidad de binomios. A la FeMAD por el apoyo. Con Lucas tenemos una amistad y siempre nos respondió, así que estamos felices de anunciar nuevamente la puesta en marcha de la fecha”, comentó Brunner.
“Hicimos algunos cambios en el diagrama de la carrera, vamos a estar arrancando 10.30 el sábado y a las 10 el domingo, para darle más tiempo a la gente que ingrese a los tramos. Los caminos están muy bien presentados y hay muchas novedades y esperamos que salga una carrera muy dinámica”, agregó Da Luz.
“Venimos segundos en el campeonato y vamos por un buen resultado para buscar descontar al puntero, queremos terminar y si se puede en el podio mejor”, anticipó Marcos Marchiotti.
Por su parte Da Rosa, pidió “entrar con tiempo a los tramos hacer caso a la policía, a los guardarallyes, y no poner detrás de la cinta roja”
Los protagonistas disputarán un total de 8 pruebas especiales y un poco más de 84 kilómetros cronometrados durante el fin de semana.
La actividad se abrirá el viernes con el shakedown donde los binomios realizarán la última prueba antes del inicio de la competencia. Por la noche, desde las 20, se realizará la largada promocional en la rotonda de Santa Rita, en lo que será el primer contacto entre el público y las tripulaciones.
El sábado la acción comenzará a las 10:53 con los clásicos tramos de San Francisco-Acaraguá y Colonia Larangeira-Alba Posse. En total, la jornada sabatina ofrecerá 4 pruebas y algo más de 41 kilómetros cronometrados, con un recorrido variado que requerirá máxima concentración y regularidad.
El domingo la actividad comienza a las 10:33 repitiéndose los mismos tramos con otros 41 kilómetros de pruebas cronometradas para conocer los ganadores de la 5ta fecha del año.
Fuente: El Territorio.
