La dupla Paulus-Brunner se llevó la primera etapa del rally de Alba Posse

La dupla de San Vicente integrada por Maicon Paulus-Maximo Brunner (Toyota Etios) se quedó con la primera etapa de la 5° fecha del campeonato Misionero de Rally, que se disputó por los caminos vecinales de Alba Posse.
Fue un mano a mano entre Paulus-Brunner y Gabriel Vidal Rodríguez-Aytor Zugasti (Ford Ka), ganando dos tramos cada uno e intercambiándose la punta de la general de la Hibrido durante toda la jornada. Pero en el último pc del día Paulus ajustó la hoja y de la mano de Brunner hizo más de 30 segundos de diferencia para terminar ganando la primera etapa con un acumulado de 28m30s5/10.
Segundo en la Hibrido quedó el seudónimo Abott-Costello (Ford Ka), debido a una penalización que recibió Vidal Rodríguez-Zugasti, quien terminó tercero.
En el Grupo A, Pauly Koch-Marcelo Horchuk (VW Gol) fue el ganador de la etapa, segundo quedó Fabio Montiel-César Ulrich (VW Gol), que tuvo problemas de caja sobre el final, y tercero terminó el binomio formoseño Facundo Santos-Martín Velazquez (VW Gol).
En la RC5, la dupla de Puerto Iguazú Sergio Zarza-Hugo Espinola (Ford Fiesta Kinetic) se llevó el parcial pese a los problemas en la caja. Segundo a solo 1s1/10 viene Enzo Dos Santos-Eduardo Weiss (Ford Fiesta Kinetic). Tercero a 18 segundos viene Lisandro Vidal Rodríguez-Agustí Schuster (Ford Fiesta Kinetic).
En la AZ Light, se impone el local Diego Muller-Fabio Bloch (VW Gol), con 38 segundos sobre el segundo que es Javier Holtzbach-Dalila Pettersen (VW Gol) y tercero se ubica Martín Godoy-Milton Rivero (VW Senda).
En la N2 Matías Krysvzuk-Carlos Hesselmann (VW Gol) venció en el parcial, pero a 12 segundos viene la dupla posadeña Alexis Stahl-Gerónimo Cabaña (Ford Ka) y tercero se ubica Luis y Marcelo Smiguel (Ford Ka), quien se ubica a 20 segundos.
En la N6, se impuso Gabriel Kobernick-Matías Brettin (VW Gol Trend), pero a solo 4 segundos viene Sebastián Otto-Sandra Ascona (VW Gol) y tercero 34 segundos viene Gilberto Marchiotti-Diego Lovera (VW Gol).
El domingo la actividad comienza a las 10:33 repitiéndose los mismos tramos con otros 41 kilómetros de pruebas cronometradas para conocer los ganadores de la 5ta fecha del año.
Cronograma de domingo
9.20: Ingreso de tripulaciones a parque cerrado
10.10: Partida del primer auto desde parque Asistencia.
10.33: Largada P.E 05– SAN FRANCISCO–ACARAGUA (III)
11.16: Largada P.E 06 – COLONIA LARANGEIRA–ALBA POSSE (III)
13.14: Largada P.E 07– SAN FRANCISCO–ACARAGUA (IV)
13.57: Largada P.E 08– COLONIA LARANGEIRA–ALBA POSSE (IV)
Técnica Final Galpón de Junior Boher (Ruta 2 al lado Comisaria)
2ª Etapa: 42.140 metros de Pruebas Especiales y 57.580 metros de Enlaces
Clasificación Etapa 1 (Por Clases)
Orden N° Binomio Clase Total
1 314 KOCH, PAULY – HORCHUK, MARCELO A 00:29:29,50
2 347 MONTIEL, FABIO – ULRICH, CESAR A 00:30:30,70
3 363 SANTOS, FACUNDO – VELAZQUEZ, MARTIN A 00:33:16,90
4 315 ALCARAZ, MARCELO – ALCARAZ, JORGELINA A 00:33:49,30
5 376 MAKARCHUK, MARCELO – MAKARCHUK, JAVIER A 00:35:03,80
6 377 CABRAL GABRIEL – BEHMETIUK, GUSTAVO A 00:47:29,30
7 380 GENESINI, ANDRES – DA SILVA, FERNANDO A 00:48:18,90
8 323 PETTERSEN, TELLY – PETTERSEN, YAMIL A 00:51:13,10
1 737 MULLER, DIEGO – BLOCK, FABIO AZ 00:30:13,90
2 799 HOLTZBACH, JAVIER – PETTERSEN, DALILA AZ 00:30:51,20
3 732 GODOY, MARTIN – RIVERO, MILTON AZ 00:34:14,00
4 722 GLOCKER, CARLOS – BALBUENA, VICTOR AZ 00:35:11,90
5 714 SOSA, RICHI -PEREYRA, GUILLERMO AZ 01:03:51,60
6 786 BOHER, YUNIOR – BOHER, MORENA AZ 01:13:37,80
7 765 GLUNGE, NELSON – GOULART, JULIAN AZ 01:18:10,60
ab 748 KONOPKA, ANGEL – KONOPKA, AYLEN AZ 02:16:36,40
1 151 PAULUS, MAICON – BRUNNER, MAXIMO HIBRIDO 00:28:30,50
2 108 SEUDONIMO ABOT – COSTELLO HIBRIDO 00:31:15,70
3 122 VIDAL RODRIGUEZ, GABRIEL-ZUGASTI AITOR HIBRIDO 00:31:44,70
4 192 ANDREZ, CRISTIAN – KONDRATIUK, JORGE HIBRIDO 01:00:55,20
1 290 KRYSVZUK, MATIAS – HESSELMAN, CARLOS N2 00:30:29,30
2 280 STAHL, ALEXIS – CABAÑAS, GERONIMO N2 00:30:41,00
3 285 SMIGUEL, LUIS – SMIGUEL, MARCELO N2 00:30:49,20
4 232 KRUSE, ANDRES – GIMENEZ, NELSON N2 00:31:25,60
5 252 KACZUREK, MARCELO – GERULA JOSE LUIS N2 00:51:29,40
6 287 PENNO, LEANDRO – LESCANO, JAIME N2 01:11:31,10
1 633 KOBERNICK, GABRIEL – BRETTIN, MATIAS N6 00:31:24,60
2 688 OTTO, SEBASTIAN – ASCONA, SANDRA N6 00:31:28,80
3 625 MARCHIOTTI, GILBERTO -LOVERA, DIEGO N6 00:32:02,70
4 615 BONI, JOSE – BONI, MARIANA N6 00:33:48,80
5 613 ALVEZ SIQUEIRA, SAUL – MIETH, CRISTIAN N6 00:38:29,40
6 614 MARCHIOTTI MARCOS – MARCHIOTTI, KYMBERLYN N6 00:41:25,50
7 618 ROBLEDO, NICOLAS – ROBLEDO, DANIEL N6 01:00:51,00
ab 622 BOHER, MAURO – OVIEDO, FERNANDA N6 01:26:37,30
1 201 ZARZA, SERGIO – ESPINOLA, HUGO RC5 00:29:47,50
2 244 DOS SANTOS, ENZO – WEISS, EDUARDO RC5 00:29:48,60
3 209 VIDAL RODRIGUEZ, LISANDRO – SCHUSTER, AGUSTIN RC5 00:30:06,00
4 222 PERNIGOTTI, RICARDO – PERNIGOTTI, JUAN PABLO RC5 00:31:07,50
5 204 TRUMP, DAVID – TRASELL, FRANCISCO RC5 00:54:21,50
6 216 POTSCHKA, SEBASTIAN – DOS SANTOS, RENE RC5 00:54:39,40
Fuente: El Territorio.
