Quinta a fondo en Alba Posse

Con la rampa de largada se puso en marcha anoche la 5ª fecha del Campeonato Misionero de Rally, que esta vez se disputará por los caminos del municipio de Alba Posse.
Serán 42 los binomios que tomarán parte de la prueba y desde temprano se fueron instalando en el Parque de Asistencia ubicado sobre la ruta 8 en Santa Rita.
La actividad se abrió con el shakedown donde los binomios realizaron la última prueba antes del inicio de la competencia. Por la noche, en tanto, se realizó la largada promocional en la rotonda de Santa Rita, en lo que fue el primer contacto entre el público y las tripulaciones.
Será una fecha clave para las aspiraciones de los distintos campeonatos, que están al rojo vivo. En el Grupo A, Gabriel Cabral es el líder con 108.5 puntos y a solo 7.5 se ubica Fabio Montiel y tercero, a 19 unidades viene Pablo Koch.
En la Hibrido, Gabriel Vidal Rodríguez es el líder con 176 puntos. Segundo se ubica Maicon Paulus con 120.5 y tercero se ubica Héctor Finke Jr. En la RC5 Lisandro Vidal Rodríguez manda con 198 unidades. Segundo se ubica Ricardo Pernigotti con 150.5 y tercero viene Sergio Zarza con 132.
En la N6, el puntero es Gabriel Kobernick con 214 unidades. Segundo viene Marcos Marchiotti con 142 puntos y tercero Nicolás Robledo con 120.5. En la AZ, Javier Holtzbach es el líder con 137.5; segundo viene Diego Muller con 104.5 y tercero se ubica Carlos Glocker con 102.
En la N2, Marcelo Kaczurek es el puntero con 158.5. Segundo viene Andrés Kruse con 145 y tercero se ubica Benjamín Devechi con 99.
Hoy la acción comienza a las 10.53 con los clásicos tramos de San Francisco-Acaraguá y Colonia Larangeira-Alba Posse. En total, la jornada sabatina ofrecerá cuatro pruebas y algo más de 41 kilómetros cronometrados, con un recorrido variado que requerirá máxima concentración y regularidad.
Mañana la actividad comenzará a las 10.33 repitiéndose los mismos tramos con otros 41 kilómetros de pruebas cronometradas para conocer los ganadores de la quinta fecha del año.
Fuente: El Territorio.
