En una ajustada definición, Paulus-Brunner vencieron en Alba Posse

Los caminos de Alba Posse fueron testigos de un apasionante cierre de carrera de la quinta fecha del Campeonato Misionero de Rally.
Y tal y como ocurrió ayer, el binomio Maicon Paulus-Máximo Brunner (Toyota Etios) se quedó con el resto de las etapas y festejó en la General e Híbridos para dar pelea en el campeonato. No sin antes pelear tramo a tramo con sus rivales de turno.
En la segunda etapa Paulus-Brunner manejó la diferencia con sus rivales y luego de 8 pruebas especiales se impuso con un acumulado de 57m40s3/10. Segundo quedó Gabriel Vidal Rodríguez-Aytor Zugasti, quien sigue como líder del campeonato y tercero fue Cristian Andrez-Jorge Kondratiuk (Ford Fiesta).
Aismismo, la RC5 fue de lo más vibrante. La dupla de Puerto Iguazú Sergio Zarza-Hugo Espinola tuvo problemas con Ford Fiesta Kinetic en el PC5, y se retrasó y pasó a liderar Enzo Dos Santos-Eduardo Weiss (Ford Fiesta Kinetic). Pero en el PC7 la dupla Lisandro Vidal Rodríguez-Agustín Schuster (Ford Fiesta Kinetic) vino colgado, le bajó 30 segundos los tiempos a sus rivales y tomó la punta de la carrera para terminar ganando la carrera, solamente por 6 segundos sobre Dos Santos-Weiss. Tercero terminó Zarza-Espinola.
En Grupo A, quien volvió a demostrar vigencia fue el equipo de Pauly Koch-Marcelo Horchuk (VW Gol), que llegó con problemas en la caja de cambios y una cubierta pinchada a la bandera a cuadros y festejó. Segundo llegó Fabio Montiel-César Ulrich (VW Gol) y tercero fue Marcelo y Jorgelina Alcaraz (Peugeot 308). Gabriel Cabral, que llegó como puntero del certamen, abandonó y el campeonato quedó al rojo vivo.
En la AZ Light, se impuso Diego Muller-Fabio Bloch (VW Gol), quien celebró junto a su gente. Segundo quedó Javier Holtzbach-Dalila Pettersen (VW Gol), que sigue como líder del campeonato y tercero se ubicó Martín Godoy-Milton Rivero (VW Senda).
En la N2, la dupla posadeña Alexis Stahl-Gerónimo Cabaña (Ford Ka) logró su primera victoria en la categoría. Segundo quedó Luis y Marcelo Smiguel (Ford Ka) y tercero fue Marcelo Kaczurek-Joselo Gerula (VW Gol), que sigue como puntero del campeonato.
En la N6, se impuso la dupla de Dos Arroyos Sebastián Otto-Sandra Ascona (VW Gol), quien descontó la ventaja que le llevaba Gabriel Kobernick-Matías Brettin (VW Gol Trend) y terminó ganando por 7 segundos. Tercero fue el local Gilberto Marchiotti-Diego Lovera (VW Gol), quien recibió el cariño de su gente en el podio.
La próxima fecha será el 12 de octubre en Apóstoles, en un reencuentro luego de tres años con la capital de la yerba mate.
Fuente: Primera Edición.
