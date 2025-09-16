Eldorado vuelve a tener su autódromo

La cuenta regresiva ya comenzó en Eldorado. El autódromo «Enrique Seeber» abrirá sus puertas el próximo 4 y 5 de octubre con la disputa de la 7ª fecha del Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista, marcando un hito para la región norte de Misiones.
Después de intensas obras y con un trazado completamente asfaltado, el circuito volverá a rugir tras su última competencia oficial en 2019.
El coordinador del predio, Gustavo Moschner, describió la magnitud del acontecimiento: “Nosotros no teníamos fecha, no teníamos automovilismo desde septiembre del 2019, cuando todavía teníamos el circuito terrado. Ahora el 4 y 5 de octubre vuelve el rugir de los motores a Eldorado de nuestro circuito con un asfaltado nuevo. Así que la expectativa en nuestra ciudad es grande. Es un anhelo de mucho, de siempre, toda la vida para los eldoradenses”.
Las obras, enmarcadas en el Master Plan Eldorado, permitieron transformar el viejo trazado de tierra en un circuito moderno de 3.991 metros de extensión y entre 12 y 25 metros de ancho, diseñado por la Dirección Provincial de Vialidad con parámetros solicitados por la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC). El nuevo escenario dispondrá además de boxes para 150 autos, sectores de seguridad con pianos, vías de escape y protección perimetral, además de prever un aforo futuro de hasta 50.000 espectadores.
Moschner repasó el camino hasta llegar a este punto: “El proyecto original era un proyecto muy, muy, muy grande. Era para abarcar categorías como el TC o cualquier otra categoría a nivel nacional. Ese era el proyecto original. Después nos encontramos con esto de la situación económica cambiante, el contexto social y económico del país que nos llevó a frenar un poco. Así que un grupo de los viejos colaboradores y socios del club, decidimos encarar esto y terminar las obras necesarias y pedirle la colaboración también a la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo, para que vuelva la fecha, al menos con el provincial por ahora, este año y el que viene”.
Sobre las particularidades del trazado, explicó: “Tenemos un trazado de 3.991 metros, con un ancho de pista de 12 a casi 25 metros en ciertos sectores. Es un circuito amplio, con sectores de mucha velocidad. Después también hay curvas muy cerradas, casi a 180 grados, como para matar el auto y que arranque nuevamente. Va a ser un circuito muy técnico y lo que se van a encontrar con respecto a la pista, se van a encontrar una pista moderna, con un trazado moderno. Esto se trazó en el 2021-2022, así que es un trazado con todos los requisitos de los autos actuales”.
El trabajo articulado entre el municipio, la Provincia, el Automoto Club Enrique Seeber y la colaboración de los clubes de Posadas y Oberá permitió avanzar con los plazos y sumar infraestructura clave para el público. “Nos estamos preparando para recibir entre 5.000 y 7.000 personas para esta fecha. Estamos tratando de terminar nuestros corralitos, le decimos nosotros, o sea el tejido perimetral con pista. Estamos trabajando en eso y vemos cómo terminamos, hasta qué punto llegamos”, señaló Moschner.
La importancia del regreso del automovilismo a Eldorado trasciende lo deportivo. Para la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD), el Seeber es clave en el calendario y su puesta en valor también implica beneficios para el comercio, la hotelería y la recreación en toda la región. En ese sentido, el coordinador del autódromo expresó: “Es un sueño que se está por cumplir, un sueño que se está por hacer realidad. Desde el año pasado venimos trabajando esto con la Federación y pidiéndole una mano. Ellos también consideraban que Eldorado es importante para la vida del automovilismo misionero. Estamos todos felices, contentos, con cierta incertidumbre también y con mucha expectativa”.
De cara al futuro, Moschner dejó en claro los pasos a seguir: “Eldorado va a estar este año para el provincial. Veremos qué otra cosa podemos hacer después de octubre. Lo más probable que nosotros la semana que viene tengamos ya la visita de la gente de la CDA (Comisión Deportiva Automovilística). Así que con ello iremos marcando lo que necesitamos para el año que viene. Y bueno, veremos el año que viene qué necesitamos, en qué punto estamos, como para soñar nuevamente, que sería el siguiente paso, soñar con traer una categoría de nivel nacional”.
Finalmente, invitó a los fanáticos y vecinos de toda la provincia a acompañar el evento: “A toda la gente los esperamos el 4 y 5 de octubre a la séptima fecha del provincial de pista en el Automoto Club Enrique Seeber en el autódromo de Eldorado. Serán bienvenidos”.
El regreso del automovilismo a la Capital del Trabajo marcará una jornada histórica para Misiones, donde la pasión por los motores volverá a latir con fuerza en un escenario completamente renovado.
Fuente: MOL.
