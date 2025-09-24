Motores a fondo en el Rosamonte

La tercera edición del festival de Arrancadas ofrecerá tres días de entrenamientos, clasificaciones y finales, además de una feria comercial y stands dedicados al automovilismo, en un evento declarado de interés provincial.
Organizado por la Asociación Piloto de 1/4 de Milla de Misiones, el evento fue declarado de interés provincial por la Cámara de Diputados. El cronograma se abrirá el viernes, desde las 14 hasta las 22, con entrenamientos libres. El sábado desde las 9 será turno de clasificaciones y primeras finales, mientras que el domingo desde las 10 se correrán las instancias decisivas, coronando a los campeones de las diez categorías y al Rey de pista.
Las entradas anticipadas están disponibles hasta este miércoles 24 de septiembre en Ticketmisiones.com, con un valor de 5.500 pesos para el viernes y de 16.500 para sábado y domingo. En portón, los costos serán más elevados, 10 mil para el viernes y 22 mil para cada una de las dos jornadas principales. El estacionamiento tendrá un valor de 3 mil pesos por día.
El espectáculo reunirá a figuras de renombre. Desde Brasil llega el equipo Alemão Motorsport, con Fabio Wisniewski y su mítico Opala ‘Blue Shark’, además de Adriano Bombardieri con un Maverick, Fabricio Thome con su VW Gol, Juliano Gomes en Opel y Diego Bedin Marcolan con la Saveiro más potente de Río Grande do Sul. Desde Paraguay dirán presente Néstor Acosta, récord nacional con su Subaru equipado con motor Toyota 2JZ, y Alejandro ‘Veneno’ Verón, además de una nutrida legión guaraní que promete dar batalla.
La representación argentina también será contundente. Desde Buenos Aires desembarcará el Team Piedigrossi con los seis cilindros más veloces del país, Mario Chiquini, Matías y Hugo Vázquez, Leonardo ‘Capito’ Hormiga con su Pantera Rosa, Miguel Ángel López y varios más. También sobresale la presencia de Nicolás Viturro con su VW Gol 4×4, semifinalista del Armagedón en Brasil, una de las pruebas más potentes del continente. A ellos se sumarán los pilotos locales del Team La Grotteria, bicampeón del festival, y los habituales protagonistas del Campeonato Misionero de Arrancadas.
El cierre de inscripciones será el miércoles a las 23.59, exclusivamente de manera online a través de seuevento.online. Quienes lo hagan el viernes en el autódromo deberán pagar el mismo valor, pero sin el beneficio de los accesos libres. Además de la competencia, el festival contará con una feria comercial y stands vinculados al automovilismo, generando un marco ideal para los fanáticos de la velocidad.
Fuente: El Territorio.
