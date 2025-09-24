Se trabaja para el Rally de Apóstoles

El municipio trabajó en los caminos que se utilizarán para la prueba y en la jornada de ayer, los presentó ante la AMPyNaR. Luego de una verificación se realizó el Libro de Ruta y se armó el operativo de seguridad del Gran Premio 47° Fiesta Nacional de la Yerba Mate.
Quedó diseñado el diagrama de la carrera. Así se determinó que el Parque de Servicios va a estar ubicado en el predio de la Expo Yerba y se utilizarán dos caminos, Soychu-autódromo de Apóstoles de 8,2 kilómetros y Perkins-Aeroclub de 12 kilómetros. Además, se correrá un tercer tramo el domingo que será dentro del autódromo de Apóstoles, que servirá para cerrar la competencia. En total se correrán 9 pruebas especiales entre sábado y domingo.
“Quiero agradecer al Municipio desde la intendente a la cabeza, la gente de obras públicas, están colaborando de la mejor forma, que sin su ayuda esto no podría ser. A las empresas que se van sumando, Yerba Mate Rosamonte, Yerba Mate Sol y Lluvia, La Bulonera, Pollos Soychu. Invitar a todos los pilotos a que se sumen, hay mucha expectativa en toda la zona, son todos bienvenidos”, dijo Marcelo Kaczurek.
Fuente: Lumpy Silvester.
